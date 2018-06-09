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Bakan Kaya, kanaat önderleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 01:33 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Artık devletimiz güçlü bir devlet. Terör örgütünün ensesine yapıştık. Terörü tamamen yerle yeksan edeceğiz. Kandil'i başlarına geçireceğiz. Artık çocuklarımızı kandırıp dağa çıkaramayacaklar"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Artık devletimiz güçlü bir devlet. Terör örgütünün ensesine yapıştık. Terörü tamamen yerle yeksan edeceğiz. Kandil'i başlarına geçireceğiz. Artık çocuklarımızı kandırıp dağa çıkaramayacaklar." dedi.

Bakan Kaya, Kasımpaşa'daki Çocuk Evi'ni ziyaret etti. Çocukların karnelerini inceleyen Kaya, onlara hediyeler verdi.

Daha sonra Kaya, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kaya, çok önemli bir sürecin eşiğinde olunduğunu vurgulayarak, bu seçimde Doğu ve Güneydoğu'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verilmesini ümit ettiğini söyledi.

Bakan Kaya, bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hain terör örgütü aramıza fitne sokmaya kalktı. Siyasi uzantısı oradaki vatandaşlarımı kandırmaya kalktı, hendek ve çukurlarla insanların hayatını alt üst ettiler. Yıllarca bizim birlik beraberliğimize adete dinamit koydular. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşim bu seçimde bu sınavı başarıyla geçecek. Terör örgütünün uzantısı olan siyasi partinin kimlerle iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Referandum sürecinde bizi Avrupa'ya almadılar ama terör örgütünün mitinglerini ve pankartlarını gördünüz. Terör örgütünün siyasi uzantısı Avrupa'da bugün yine mitingler yapıyor. Bize niçin izin vermiyor Avrupa? Bugün AK Parti'nin Avrupa'da kampanya yapmasına izin vermiyorlar. Oyunu görmemiz lazım. Çok ciddi bir hesap peşindeler. Bizim bin yıllık birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Burası Ortadoğu'nun son kalesi. İnsanları birbirine vurdurdular. Bugün burası adeta İslam'ın son kalesi. Bunun için burada hesap ve oyun kuranlar çok fazla. Bunun farkında olmamız lazım."

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan bir Batı olduğunu aktaran Kaya, "Bugün yurt dışında oy kullanımı başladı. O terör örgütünün siyasi uzantısı, gitmişler köşe başlarında durup 'Kime oy verdin?' diye insanlara baskı yapıyorlar. Baskıyla oy kullandırıyorlar. Bu oyunu bozacak olan sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız ve biz sizlere güveniyoruz. Bu artık bu ülke için beka mücadelesi verdiğimiz bir seçimdir. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Hem Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmanız hem de çevrenize etki etmeniz lazım." diye konuştu.

AK Parti'nin, 81 milyonu kucaklayan bir siyasi parti olduğunu belirten Bakan Kaya, "Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Doğu, Güneydoğu'ya çok büyük hizmetler yaptık. Yıllarca yerel yönetimlerin, bütçelerini o terör örgütüne aktardığı dönemi yaşadık. Yıllarca bütçeleri dağa aktardılar. Artık devletimiz güçlü bir devlet. Terör örgütünün ensesine yapıştık. Terörü tamamen yerle yeksan edeceğiz. Kandil'i başlarına geçireceğiz. Artık çocuklarımızı kandırıp dağa çıkaramayacaklar." ifadelerini kullandı.


PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Fatma Betül Sayan Kaya kanaat önderleri Kasımpaşa’daki Çocuk Evi

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