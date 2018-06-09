Bakan Kaya, kanaat önderleriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Artık devletimiz güçlü bir devlet. Terör örgütünün ensesine yapıştık. Terörü tamamen yerle yeksan edeceğiz. Kandil'i başlarına geçireceğiz. Artık çocuklarımızı kandırıp dağa çıkaramayacaklar." dedi.

Bakan Kaya, Kasımpaşa'daki Çocuk Evi'ni ziyaret etti. Çocukların karnelerini inceleyen Kaya, onlara hediyeler verdi.

Daha sonra Kaya, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Kaya, çok önemli bir sürecin eşiğinde olunduğunu vurgulayarak, bu seçimde Doğu ve Güneydoğu'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek verilmesini ümit ettiğini söyledi.

Bakan Kaya, bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hain terör örgütü aramıza fitne sokmaya kalktı. Siyasi uzantısı oradaki vatandaşlarımı kandırmaya kalktı, hendek ve çukurlarla insanların hayatını alt üst ettiler. Yıllarca bizim birlik beraberliğimize adete dinamit koydular. Doğu ve Güneydoğu'daki kardeşim bu seçimde bu sınavı başarıyla geçecek. Terör örgütünün uzantısı olan siyasi partinin kimlerle iş birliği yaptığı ortaya çıktı. Referandum sürecinde bizi Avrupa'ya almadılar ama terör örgütünün mitinglerini ve pankartlarını gördünüz. Terör örgütünün siyasi uzantısı Avrupa'da bugün yine mitingler yapıyor. Bize niçin izin vermiyor Avrupa? Bugün AK Parti'nin Avrupa'da kampanya yapmasına izin vermiyorlar. Oyunu görmemiz lazım. Çok ciddi bir hesap peşindeler. Bizim bin yıllık birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyorlar. Burası Ortadoğu'nun son kalesi. İnsanları birbirine vurdurdular. Bugün burası adeta İslam'ın son kalesi. Bunun için burada hesap ve oyun kuranlar çok fazla. Bunun farkında olmamız lazım."