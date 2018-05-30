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Bakan Kaya, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 20:20 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, esnaf ziyareti yaptığı Kapalıçarşı'daki restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Yeniçeriler Caddesi'nde makam aracından inerek taksicilerle selamlaşan Kaya, taksicilerin sorunlarını dinleyip not aldı.

Daha sonra Kapalıçarşı'ya geçen Kaya, dükkanları tek tek dolaştı. Bakan Kaya, esnafa karanfil vererek, seçimler için destek istedi. Kaya, ilk kez oy kullanacağını öğrendiği bir vatandaşa, kendi cep telefonuyla oy pusulasından yer gösterdi.

Ziyareti sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Kaya, esnafın ve vatandaşın taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra restorasyon çalışmaları devam eden Kapalıçarşı'nın çatısında, yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Kapalıçarşı

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