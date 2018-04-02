HABER

Bakan Kaya, Kayseri'de hakem ve futbolculara mavi atkı taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 21:51 | Son Güncelleme

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle geldiği Kayseri'de, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi hakem ve futbolculara Otizm farkındalığı için mavi atkı taktı.

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle geldiği Kayseri'de, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi hakem ve futbolculara Otizm farkındalığı için mavi atkı taktı.

İstanbul'dan tarifeli uçakla Kayseri'ye gelen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadir Has Stadı'nda oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Otizmde erken teşhisin önemide değinen Bakan Kaya, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak bugün 81 ilde otizm konusunda farkındalık oluşturmak üzere 'Fark Et, Kabul Et, Bizimle Yürü' sloganıyla birlikte yürüyüş yaptık. Otizmli çocuklarımız ve aileleri bu yürüyüşe katıldı. Otizm erken teşhis yapıldığında ve gerekli tedavi eğitimle birlikte ailelerin ve bizlerinde desteği ile çok iyi sonuç alınan bir rahatsızlık. Biz, otizmli bireylerin ve ailelerin yanındayız. Şimdide Kayserispor- Fenerbahçe maçındayız. Farkındalık oluşturmak için buradayız. Ben, Kayserispor ve Fenerbahçe kulüp yöneticilerimize otizm konusunda farkındalık oluşturmamızda bize destek verdikleri için çok teşekkür ederim. Sizinde çocuğunuzun otizmli bir arkadaşı olabilir. Onları fark edip kabul edin. Ona ve ailesine destek olun. Hükümetimiz son 15 yıldır engellilere verdiği büyük desteklerle ailelerimiz hiçbir şekilde yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Bakan Kaya açıklama sonrası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü nedeniyle Kayserispor, Fenerbahçe ve maçın hakemlerine birer mavi atkı takarak, otizme dikkat çekti.

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!Muğla açıklarında tekne battı ihbarı!
ASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadelerASELSAN mühendisinin ölümüyle ilgili şoke eden ifadeler
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.