Bakan Kaya, mezun olduğu okulda karne dağıttı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, gençlere "Hayalleriniz büyük, geleceğe dair umutlarınız yüksek olsun. Kurduğunuz hayali başarabileceğinize inanın. Bu ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak nice doktorlar, mühendisler, öğretmenler sizlerin arasından çıkacak" şeklinde seslendi.
Bakan Kaya, önce Beyoğlu'ndaki Hoca İshak Efendi İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim-öğretim yılı kapanış programına katıldı.
Burada okul birincilerine ödüllerini veren Kaya'ya da çiçek takdim edildi.
Kaya, konuşmasında, öğrencilerden hayal kurmalarını isterken, gençlerin önünü açmak için çalıştıklarını söyledi.
İmam hatip okullarının yıllarca önünün kapatıldığını, katsayı mağduriyetiyle milyonlarca gencin hayallerinin yıkıldığını anlatan Kaya, "İmam hatip liselisi, düz liselisi, Anadolu liselisi, fen liselisi bu ülkenin gençlerini hiçbir şekilde birbirinden ayırmadan, sizlere eşit ve adil imkanlar sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaya, konuşmasının ardından öğrencilere karnelerini verdi.
- "Sizlere güveniyorum"
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra mezun olduğu Beyoğlu Anadolu Lisesi'ndeki karne dağıtım programına katıldı.
Yıllar sonra okuluna geldiği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Kaya, öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kaya, öğrencilerden hayal kurmalarını ve hayallerinin peşinden koşmalarını isteyerek, gençlere şöyle seslendi:
"Hayalleriniz büyük, geleceğe dair umutlarınız yüksek olsun. Kurduğunuz hayali başarabileceğinize inanın. Bu ülkenin büyümesine, gelişmesine katkı sağlayacak nice doktorlar, mühendisler, öğretmenler sizlerin arasından çıkacak. Sizlere güveniyorum. Bu okulun tüm öğrencilerinin gelecekte ülkesine, vatanına hayırlı işler yapacağından eminim. Ben sizin Fatma ablanızım, bundan sonra da öyle olacak."
Bakan Kaya, sınıflara girerek sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi.
Muharrem İnce'ye bir suç duyurusu daha!
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Avusturya'nın skandal kararına Türkiye'den tepki yağdı
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum