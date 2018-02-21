Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Talimatla Ankara'da ifadesi alınan Fidel Okan'ın "Gazete direktörü ve gazete sahibi ile konuşarak haberleştirdi" şeklindeki ifadesine ilişkin söz verilen sanık İsmail Küçükkaya, "Fidel Okan'ı tanımıyorum. Dolayısı ile benim haber kaynağımı bilemez" dedi. Duruşmada sanık İsmail Küçükkaya'nın avukatlarının talebi doğrultusunda, yayın çizgisine ilişkin 2 yıl boyunca çeşitli tarihlerde yayınlanan Küçükkaya'nın programın bölümleri duruşmada yaklaşık 10 dakika izlendi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık İsmail Küçükkaya ile 3 avukatı hazır bulundu. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ise duruşmada avukatı Erol Bulut temsil etti. Hakim Ülker Kirazcı, Ankara Batı 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce sanıklardan Fidel Okan'ın talimatla ifadesinin alındığı ve mahkemeye gönderildiğini söyledi.

"Bir liste gördüm"

Hakim Ülker Kiraz, sanık Fidel Okan'ın "Gazete direktörü ve gazete sahibi ile konuşarak haberleştirdi" şeklindeki ifadesini hatırlatarak, sanık İsmail Küçükkaya'ya söz verdi. Küçükkaya da "Fidel Okan'ı tanımıyorum. Dolayısı ile benim haber kaynağımı bilemez. Ben bir liste gördüm ve o listeyi teyit etmek amaçlı gazetecilik kaynağım ile farklı kaynaklar ile görüştüm. Kamuoyunun bilgilendirme görevimi bu ilkeler ışığında gerçekleştirdim. Haber kaynağımı açıklamayı şu açıdan istemiyorum; Bundan sonra haber kaynakları ile kurduğum güven ilişkisinin sarsmak zedelemek istemiyorum. Böyle bir yola gidersem hiçbir haber kaynağım bana güvenmez ve haber vermez" dedi.