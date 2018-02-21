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Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan'ın "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Talimatla Ankara'da ifadesi alınan Fidel Okan'ın "Gazete direktörü ve gazete sahibi ile konuşarak haberleştirdi" şeklindeki ifadesine ilişkin söz verilen sanık İsmail Küçükkaya, "Fidel Okan'ı tanımıyorum. Dolayısı ile benim haber kaynağımı bilemez" dedi. Duruşmada sanık İsmail Küçükkaya'nın avukatlarının talebi doğrultusunda, yayın çizgisine ilişkin 2 yıl boyunca çeşitli tarihlerde yayınlanan Küçükkaya'nın programın bölümleri duruşmada yaklaşık 10 dakika izlendi.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık İsmail Küçükkaya ile 3 avukatı hazır bulundu. Şikayetçi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı ise duruşmada avukatı Erol Bulut temsil etti. Hakim Ülker Kirazcı, Ankara Batı 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce sanıklardan Fidel Okan'ın talimatla ifadesinin alındığı ve mahkemeye gönderildiğini söyledi.

"Bir liste gördüm"

Hakim Ülker Kiraz, sanık Fidel Okan'ın "Gazete direktörü ve gazete sahibi ile konuşarak haberleştirdi" şeklindeki ifadesini hatırlatarak, sanık İsmail Küçükkaya'ya söz verdi. Küçükkaya da "Fidel Okan'ı tanımıyorum. Dolayısı ile benim haber kaynağımı bilemez. Ben bir liste gördüm ve o listeyi teyit etmek amaçlı gazetecilik kaynağım ile farklı kaynaklar ile görüştüm. Kamuoyunun bilgilendirme görevimi bu ilkeler ışığında gerçekleştirdim. Haber kaynağımı açıklamayı şu açıdan istemiyorum; Bundan sonra haber kaynakları ile kurduğum güven ilişkisinin sarsmak zedelemek istemiyorum. Böyle bir yola gidersem hiçbir haber kaynağım bana güvenmez ve haber vermez" dedi.

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Bakan'ın avukatı Erol Bulut: Sanık suçunu itiraf etmiştir

Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut da "Müvekkilim ülkenin içinde bulunduğu sorunlar sebebi ile duruşmaya katılamamıştır. Mahkeme zorunlu görürse bilahare beyanda bulunacaktır. Uygun görülürse yazılı beyanları ile yetinilsin. Müdahilliğimize karar verilsin. Şikayetimiz devam ediyor. Sanık Fidel Okan'ın beyanlarını kabul etmiyoruz. Sanıklar fikir birliği içinde birlikte hareket ederek müvekkilim Sayın Bakan aleyhine gerçek dışı deliller toplamaya çalışmışlardır. İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir. Müvekkilim hakkında yalan haber yaptığını, basın yayın yolu ile hakaret ettiğini, boşanma davası açtığını ve boşandığını kişilik haklarına saldırdığını, kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturduğunu fakat amaç hasıl olduktan sonra özür dileyerek cezai işlemden kurtulmaya çalıştığını değerlendiriyor ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. FETÖ ile mücadeleyi olumsuz etkileme çabasıdır" ifadelerini kullandı.

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Duruşmada programdan bölümler izlendi

Sanık İsmail Küçükkaya'nın 2 yıl boyunca çeşitli tarihlerde yayınlanan programından bölümler izlendi. Söz alan Küçükkaya, "Biz haftanın 5 günü 3 saat yayın yapıyoruz. Reytingler içinde en etkili, halkın takdir ettiği programlardan biridir. Yayınlarımızda hükümeti istifaya çağrım olmadı. Tarafsız yayın yaptığımız göstermek için 15 Temmuz hain darbe girişimi dahil bütün bölümlerden örnekler sunmak istedik" şeklinde konuştu.

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Küçükkaya: Hak etmediğim suçlamalarla karşı karşıyayım

Küçükkaya, "Bizim bu haberimiz Bylock ile ilgilidir. Bylock, Yargıtay'ın da kabul ettiği HSYK Başkan vekilinin birkaç kez vurguladığı gibi terör örgütü üyeliği için Bylock kullanımı temel kriterlerden bir tanesidir. Devletimiz gerek güvenlik gerek istihbarat kuruluşları çok yoğun çalışmalar sürdürüyor. Bizim bu haberimizin ortaya çıkmasından sonra bir takım gelişmeler yaşandı. Hem bylock kullanımının örgüt üyeliği delili olduğu tespiti devam etti. Hem de bylock listelerinde bir takım tuzakların olduğu gerçeği de ortaya çıkarak listelerde değişikliğe gidildi. Bir gazeteci olarak bu kadar temel bir konuyu halkın haber alma ihtiyacına binaen bir gazeteci olarak işlemeye çalıştım. Nitekim halende bylock meselesi toplumun gündeminde. Biz de bu hassasiyeti devletimizin FETÖ ile mücadelesi ile ilgili samimi desteğin ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Ben hiç hak etmediğim suçlamalar ile karşı karşıyayım. Ben bunu mesleğim gereği olarak yaptım" dedi.

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ismail küçükkaya Fatma Betül Sayan Kaya fidel okan

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Bu adam ve diğeri yenin ederim haberciliğin yüz karaları. Bunlara haberci denilen bir ülkede basının nasıl olduğu ortada.
Adamların işleri güçleri çamur atmak Geçenlerde birisi yine burda "Man Adası " belgelerinden bahsediyordu Kılıçtaroğlu nun bahsettiği, man adasına para gönderildiği yada kaçırıldığıydı ama Savcılığa "belge" diye sunduğu ise , İddia ettikleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan sadece Türkiyede ki Garanti AKbank Albaraka gibi bankaların arasındaki hesap hareketleriyle ilgili dekontlar olduğunu söyledim "_sadece bunumu gördün" dedi )) "_ nedemek sadece bunumu gördün? yalan olduğunu biliyorsun demekki peki YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE Neden Yazıyorsun "dedik buseferde başka çamura sarılıyor
@palermo544 uyu sen aktroll. Belgeleri mahkemeye sundular ve mahkemeye bankanın sunduğu belgeler ile aynı olduğu ortaya çıktı. SİZ AKTROLLER HALA SAHTE DİYE KENDİNİZİ AVUTUN, HAYSİYETİNİZİ SATIN.
@rasimdenir arızamısınız arkadaş..Mahkeme belgeleri doğruladı,çünkü mahkemeye verilen belgeler Türkiye içerisindeki para hareketlerinin belgesi Kemalın dediği gibi ,Man adasına para göndrildiğine dair "belgeler" Ortada yok Çünkü Kemal da öyle bir belgede yok Çamur at izi kalsın 50sene konuşursunuz şimdi bu yalanı ,doğruymuş gibi
@palermo544 Dekontların üzerinde yazan isim ve miktarlara hiçmi bakmadınmı CAHİL..
her mesleğin bir haysiyeti ve şerefi olmalı kimse meslek icra ediyorum diye başkalarının kişilik hak ve hürriyetine kastedemez bu kanunlarla sabittir ben haber kaynağımı açıklamam demekle yaptığınız suçu ört bastı edemezsiniz eğer bu tür davranış ve oluşumun içine girerseniz sonuçlarına katlanmak ve cezanızı çekmek zorundasınız.
@edipvar, aynen kardeş, can dündar olayına bakın mit tırlarında haber kaynağı kim çıktı muhalif parti milletvekili, ulen 5 yaşındaki çocuk bile bi dakka arkadaş burda çıkar çatışması var ben senin verdiğin bilgiyi kullanamam, sen iktidarı yıpratmak için beni kullanıyorsun, çık kendin açıkla derdi, ama bozacının şahidi şıracı ne yapacaksın
her meslekte olduğu gibi gazetecilik te de şeref olmalıdır... birinin namusuna özel hayatına laf etmek ve bunu haber etmek te şerefsizliktir.
@cakirfth bazılarına kaset düzenlemek suc degılmı
@karakemal1944 kaset işine de siz bakıyorsunuz fetoşun uzantıları... Bura da ki fox ve mynet şakşakçıları var onlar da iyi bilir
@cakirfth Sizi yaratıp unuttukları için beyin denen organınız gelişemiyor. Ayakkabı kutularında herşeyi polisin koyduğu yalanı yemeyince itiraf ettiler, hangisi yargılandı. ABD tutuklayıncaya kadar hayırseveriniz el üstünde tutuldu, kendisine trafikte özel şeritler tahsis edildi, ABD tutuklayınca mirasına çöktünüz, insanmısınız yoksa maymun mu çözemedik
@haptse61 biz fetoşu müslüman bildik sahip çıktık siz müslüman olduğunu düşündüğünüz için dışladınız vatan hainlikleri ispat oldu tüm teröristlere sahip çıktığınız gibi bunlara da sahip çıktınız.... sizin derdiniz sorununuz islamla peygamberle.... dinsizmisniz nesiniz çözemedik. sizi... put perestler
@haptse61 hadii uza bakayım şimdide boyunu görelim
@cakirfth aynen haklısın katılıyorum
BURADA TROLLER YİNE ADİCE ALÇAKCA SALDIRIYORLAR. ALLAH BUNLARIN HEPSİNİN BELASINI VERSİN YALAKALAR.
@necdetsaygin, yahu bırak hakareti, chp milletvekili mit tırları ile ilgili bilgileri neden kendi açıklamak yerine can dündara verdi diye bi sor kendine, man adası evraklarını havada sallayanlar niye mit tırları olayında araya can dündarı soktular, çünkü can dündarı adam sandılar bilgi kaynağını açıklamaz biz de paçayı yırtarız diye düşündüler, eeee hainliğin sonu yok, bugün devleti satan yarın sıkışınca haber kaynağını da satar işte, bu olayda da haber kaynağı kilit nokta, sen ideolojik olarak sana yakın diye her sakallının verdiği bilgiyi doğru sayarsan senin gazeteciliğinden şüphe ederim.
İsmail küçükkayanında geçmişi türk halkının gözü önünde bellidir.Akp nin de geçmişi türk halkının gözü önünde ve bellidir. Saçma sapan bir dava bakan işi gücü bırakmış gazeteci ile uğraşıyor içeri attırma telaşında. amaç bu ismail küçükkayanın sesini kesmek. Çünkü ismail küçükkaya her şeyi sorgulayın beyninizi kullanın diyen bir gazeteci.Ancak bu siyasilerin hiç biri sorgulayan halk istemiyor daha çok ses çıkarmayan ve sorgusuz sualsiz itaat eden bir halk istiyor.Türkiyede onca mahkemede dosyalar birikmişken aralarında çözememişler konuyu mahkemeye bir yük daha getirmişler.
@ozgur_ersoz hadiiiii uza ordannnnnnn
eee doğru tek bir tanedir. yorumu ister beğenin ister beğenmeyin yalnışta bir tanedir . yalnışsa yalnıştır.
bu bakanı hollanda sınır dışı etmedımı nasıl bakan bu utanmadan bırde ülkenın gazetecılerıne dava acabılıyo hadı ordan
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