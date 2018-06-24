Bakan Kaya, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Oyumuzu kullandık, vatanımıza milletimize hayırlı olur inşallah. Vatandaşlarımız belki de ülkemizin yüzyılını etkileyecek bir seçim için oy kullanıyorlar. Adeta bir beka mücadelesi verdiğimizi düşündüğümüz bu dönemde, Türkiye'nin çok daha güçlenmesi için, çocuklarımızın geleceği için, kadınlarımızın daha güçlü olması için oyumuzu kullandık." dedi.

Kaya, oyunu Hırka-i Şerif Ortaokulu 1015 nolu sandıkta kulandı. Eşi İlyas Kaya, çocukları 8 yaşındaki Ahmet Akif Kaya ve 2,5 yaşındaki Ayşe Kaya ile birlikte oyunu kullanan Bakan Kaya'ya, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de eşlik etti.

Kaya, oyunu kullanırkan basın açıklamasında bulundu. Türkiye'nin tarihinin en önemli seçiminin yapıldığını belirten Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Oyumuzu kullandık, vatanımıza milletimize hayırlı olur inşallah. Vatandaşlarımız belki de ülkemizin yüzyılını etkileyecek bir seçim için oy kullanıyorlar. Adeta bir beka mücadelesi verdiğimizi düşündüğümüz bu dönemde, Türkiye'nin çok daha güçlenmesi için, çocuklarımızın geleceği için, kadınlarımızın daha güçlü olması için oyumuzu kullandık. Yeni sistemin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İstikrarın, güvenin ve kalkınmanın çok daha artacağı bir dönem olacağını düşünüyorum. Şimdiden ülkemize, vatanımıza, milletimize, evlatlarımıza hayırlı olsun."