Bakan Kaya, Romanlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "24 Haziran’da Türkiye belki de 100 yılın en önemli seçimine gidiyor. Adeta beka mücadelesi verdiğimiz bu seçimlerde, size çok önemli bir görev düşüyor." dedi.
Bakan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Stadyumunda Roman vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Kaya, AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlatarak, bu hizmetlerin devam etmesi için destek istedi.
AK Parti iktidarı öncesinde halkın çok ciddi sorunlar yaşadığını, hastanelerin yetersiz kaldığını ve tedavi göremeyen insanların olduğunu belirten Kaya, AK Parti iktidarıyla birlikte en ücra köye kadar sağlık hizmeti veren bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını söyledi.
Roman vatandaşları Türkiye’nin asli unsurları olarak gördüklerini belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Romanları çok sevdiğini söyledi.
Roman vatandaşlardan İbrahim Yasin Kırcı’nın AK Parti’den milletvekili adayı olduğunu söyleyen Kaya, “Yasin bir örnek. Bizim SİROMA Projemizde pilot olarak uyguladığımız illerden biri İstanbul’du. Yasin kardeşimiz, il il dolaşarak roman kardeşlerimize rol model oldu. Yasin gibi nice rol modellerimiz vardı projede ve onların içinde de bu ülkeye hizmet edecek nice mühendisler, doktorlar, öğretmenler çıkacak.” ifadelerini kullandı.
Bakan Kaya, Roman Açılımı’ndan sonra AK Parti hükümetinin SİROMA Projeleriyle bütün Romanlara ulaşmak için gece-gündüz demeden çalıştığını söyledi.
Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek isteyen Bakan Kaya, "24 Haziran’da Türkiye belki de 100 yılın en önemli seçimine gidiyor. Adeta beka mücadelesi verdiğimiz bu seçimlerde, size çok önemli bir görev düşüyor. Sizlerin ve eşinizin, dostunuzun oyu kıymetli." diye konuştu.
Roman kadınlarının SODAM merkezlerinde eğitim almaları için çalıştıklarını ifade eden Kaya, 22 SODAM merkeziyle bu eğitimlerin vermeye devam ettiklerini kaydetti.
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