Bakan Kaya, şehit yakınları ile iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Bundan sonra da onların ailelerine, yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi. Bakan Kaya, bir otelde düzenlenen "Şehit Yakınları İftar Buluşması"na katıldı. Kaya, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için barış, huzur, rahmet ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Bakan Kaya, "Bu mübarek ayın arefesinde Gazze'de yaşanan olaylarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize, masum çocuklara, evlatlara, engellilere Rabbimden rahmet diliyorum. Masum sivilleri acımasızca katleden İsrail'i şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu. - "Kahraman ordumuz, vatandaşlarımız adeta yeni destanlar yazdı" Bakan Kaya, tarihin aziz milletin yazdığı destanlarla dolu olduğuna işaret ederek, "Son yüzyılda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve bölücü terör örgütüyle mücadelede, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde, 15 Temmuz'da meydanlarda, El-Bab'da, Cerablus'da ve Afrin'de kahraman ordumuz, vatandaşlarımız adeta yeni destanlar yazdılar." ifadelerini kullandı.

Bu destanların milletin zaferlerini anlattığını vurgulayan Kaya, "Bu zaferlerin ruhunda, aziz milletimizin şehadet inancı var, Allah, vatan, bayrak uğruna canını feda etmeyi göze alan; 'ölürsem şehit kalırsam gazi' diyen bu aziz milletin evlatlarının en önemli duyguları var." dedi. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hayır, onlar diridirler. Lakin siz bunu bilemezsiniz." ayetini anımsatan Kaya, "İnanıyorum ki şehitlerimizin ruhaniyeti şu an bu salonda bizlerle beraber. Bizler onları göremesek de onlar bizleri görüyor ve yanımızdalar." değerlendirmesini yaptı. - "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayıyoruz" Bakan Kaya, salonda bulunan şehit ailelerine hitaben şöyle konuştu: "Rabb'im, sizlerin onurlu ve vakur duruşlarınızdan dolayı sizlerden razı olsun. Rabb'im bizlere de böyle yüce bir makama erişmeyi nasip etsin, bizleri de şehitlerimizle beraber haşreylesin. Sizler, milletimizin istiklali ve istikbali için canını feda eden aziz şehitlerimizin en yakınlarısınız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak şehit yakınlarımıza, gazilerimize hizmet etmeyi şereflerin en büyüğü sayıyoruz. Sizlere hizmet etmekten gerçekten çok büyük onur duyuyoruz. Devletimizin bekası, milletimizin istiklali ve istikbali adına canlarını feda edenlere ve etmeyi göze alıp da gazi olanlara karşı sonsuz minnet borcumuz var."

- "Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, şehit yakınlarına destek vermeye, her zaman onların yanında olmaya önem verdiklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Bundan sonra da onların ailelerine, yakınlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Az önce yaşlı bir şehit babası amcamızın elinden öperken bana şöyle söyledi; 'Kızım şehitler vurulduklarında acı çekmezler, onlar unutulduklarında acı çekerler' dedi. Ben amcamın bu sözlerinden çok etkilendim; sizleri unutmadık, bundan sonra da emin olun unutmayacağız dedim. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak, Bakanlığımızın 81 ilindeki teşkilatımızla birlikte şehit ailelerimizin yanında olmayı büyük bir onur sayıyoruz ve sizlere hizmet etmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler için ne yapsak az diye düşünüyoruz. Çünkü sizleri aziz şehitlerimizin bizlere gerçek emanetleri olarak görüyoruz." - "Türkiye için yeni bir şahlanış dönemi olacak"