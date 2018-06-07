Bakan Kaya, şehit yakınlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kandil'e kararlılıkla ilerliyoruz. Kandil'i o teröristlerin başına indireceğiz. Çok kararlıyız. Kandil'deki teröristler kaçacak delik arıyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar boş. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." dedi. Kaya, Bakanlığın Sultangazi Belediyesi önünde düzenlendiği programda, şehit yakınlarıyla iftar yaptı. Bakan Kaya, şehit yakınlarıyla oruç açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Kaya, yakınlarına da sabır diledi. Şehitlerin aziz hatırasına sonsuza dek sadık kalacaklarını belirten Kaya, "Onların hatıralarını hep birlikte yaşatacağız. Bu mirası genç nesillere aktaracağız. Rahmet ve mağfiret ayınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Sağlık ve esenlik içinde hep birlikte nice ramazanlara ve nice bayramlara eriştirsin. Rabbim orucumuzu, ibadetlerimizi makamında kabul etsin. Bu mübarek vakitlerde şehitlerimizi her zamankinden daha fazla yad edeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu vatanı son nefesimize kadar koruyacağız." diye konuştu.

Kaya, Anadolu'nun kardeşlik coğrafyası olduğuna işaret ederek, "Birlik ve beraberliğimizin teminatıdır, 'Bayrak dinmesin, ezanlar susmasın' diyenlerin yurdudur Anadolu. Hamdolsun gazi milletimiz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da da ezanına, bayrağına, vatanına ve istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Tarihimizin en zor sanılan anlarında millet olarak bize direnişin ve dirilişin yolunu gösteren kahraman şehitlerimizin hatırlarının önünde hep birlikte eğiliyoruz. Onlar vatan uğruna can vermenin ne büyük şeref olduğunu bize gösterdi." ifadelerini kullandı.

\ - "Şehitlerimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz" Şehitlerden aldıkları güçle ve ilhamla Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti: "Şehitlerimizin emaneti olan sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin bizlere ve milletimize emaneti olan sizlere hizmet etmek bizlere şereflerin en büyüğüdür. Sizlerin üstün fedakarlığı karşısında maddi olarak ne yapsak çok azdır. Bizler tarihin gölgesinde figüran olmayı reddettik. Bundan sonrada birliğimiz ve beraberliğimiz için, ülkemizin istikbali için daha fazla çalışacağız. Ülkemizi bilimde, fende, teknolojide çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacağız. Cephede nasıl omuz omuza mücadele verdiysek burada da Türkiye'yi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte taşıyacağız.

Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmaya kararlıyız. Kredi derecelendirme kuruluşlarını şaşkına çeviren yüzde 7,4 büyüme oranıyla Avrupa'da 1. sıradayız. Allah'ın izniyle 2023 yılına kadar ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaya kararlıyız. Mega projelerle ülkemizin dört bir yanını donattık. Nice mega yatırımımızı sizlerin desteğiyle hayata geçireceğiz." - "Gittikleri yerleri onlara dar edeceğiz" Kaya, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi siyasi, ekonomik ve askeri alanda kuşatma altına almak isteyenlere, ayaklarımıza pranga vurmak isteyenlere, bu millet 15 Temmuz gecesi en güzel dersi verdi. Siz dünyaya demokrasi dersi verdiniz. Bütün dünyaya bir Türk destanı bıraktınız. Milletimiz o gece büyük ve şanı destanlar defterine yeni bir destanı daha eklemiştir. 15 Temmuz'un ardından Afrin'de de kahraman Başkomutanımızın önderliğinde, Metin Temel paşamızın komutasında yeni bir destanı daha yazmıştır. Prangalarımızdan bir bir kurtularak, yeni bir kurtuluş mücadelesi başlatmış durumdayız. Memleketimize hizmet yolunda bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kandil'e kararlıkla ilerliyoruz. Kandil'i o teröristlerin başına indireceğiz. Çok kararlıyız. Kandil'deki teröristler kaçacak delik arıyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar boş. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Gittikleri yerleri onlara dar edeceğiz."

Bakan Kaya, Türkiye'yi son 16 yılda 3,5 kat büyüttüklerini ve gelecek dönemde 2 kat daha büyütmek istediklerini anlattı. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kaya, daha fazla hizmet üreterek, bölgede Türkiye'ye karşı oyun kuranların oyunlarını, birlik ve beraberlikle bozacakları dile getirdi. Daha fazla hizmet üreteceklerinin altını çizen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Birileri kalkmış vaat olarak mega projeleri durdurmaktan bahsediyor. Birileri kalkmış yıkmaktan bahsediyor. Bu yıkım ittifakına rağmen biz daha fazla hizmet üreteceğiz. Daha fazla insanımızı kucaklayacağız. Orta Doğu'yu kan gölüne çevirenlerin tek bir hedefi var. Bu hedeflerine asla ulaşamayacaklar. 'Mesele memleketse gerisi teferruattır' diyen bir milletimiz var. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan, Afrin'i teröristlerden temizleyen o kahraman komutanımızın apoletlerini sökmekten bahsedenler var. Sen nasıl bu kahraman komutanın apoletlerini sökeceğim dersin? Sana kim bu yetkiyi verir? Bu millet buna müsaade eder mi?"