Bakan Kaya, şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Canımızı verdik şehit düştük. Kolumuzu, bacağımızı verdik gazi olduk. Fakat vatanımızdan tek karış toprak vermedik ve vermeyeceğiz de. Son yüzyılda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da Kıbrıs Harekatı'nda, Doğu'da terörle mücadelede, en son da 15 Temmuz, Afrin'de, Cerablus'ta, Elbab'da şehitler verdik. Fakat topraklarımızın bir karışını vermedik." dedi.
Kaya, bakanlığının düzenlediği iftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Kaya, Gazze'de yaşanan saldırılarda şehit düşenlere de Allah'tan rahmet diledi.
Kaya, masum sivillerin acımasızca katleden İsrail'i bir kez daha kınayarak, "Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Kudüs bize emanettir. İlk kıblemizdir. Kudüs bugün insanlığın adeta kanayan vicdanıdır. Dün Cumhurbaşkanımızla beraber yüzbinlerce insanımızla beraber Yenikapı Meydanı'ndaydık. Kudüs'ün asla ve asla yalnız olmadığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdık." diye konuştu.
Yüzbinlerin yine mazlumun yanında olduğunu gösterdiğini dile getiren Kaya, mitinge katılarak Filistin halkına destek verenlere teşekkür etti.
Kaya, bin yıldır bu topraklarda yaşadıklarına vurgu yaparak, vatan edinilen bu topraklarda milletin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi.
Tarihin milletin yazdığı destanlarla dolu olduğunu anımsatan Kaya, şöyle devam etti:
"Canımızı verdik şehit düştük. Kolumuzu, bacağımızı verdik gazi olduk. Fakat vatanımızdan tek karış toprak vermedik ve vermeyeceğiz de. Son yüzyılda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da Kıbrıs Harekatı'nda, Doğu'da terörle mücadelede, en son da 15 Temmuz, Afrin'de, Cerablus'ta, Elbab'da şehitler verdik. Fakat topraklarımızın bir karışını vermedik. Allah'ın izniyle de vermeyeceğiz. En son Afrin'de de kahraman ordumuz şanlı bir destan yazdı. Bu destanlar bizim şanlı tarihimizi, milletimizin yazdığı zaferleri anlatır."
Kaya, vatan, millet, ezan ve bayrak uğruna canını feda etmenin milletin en önemli özelliği olduğuna dikkati çekerek, şehitlik kavramının önemine işaret etti.
Şehitlerin ruhaniyetinin kendileriyle beraber olduğunu aktaran Kaya, "Biz onları göremesek de onlar bizi görebiliyor. Çünkü şehitler Allah katında diridir. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Ne mutlu sizlere ki böyle ulvi makamlara erişmiş şehitlerimizin eşlerisiniz, annelerisiniz. Şehit ailesi olmak manevi olarak büyük bir makam, büyük bir onurdur. Aynı zamanda da büyük bir sorumluluktur. Rabbim sizin onurlu ve vakur duruşunuzu daim eylesin. Rabbim hepimize böyle kutsal bir makamı nasip eylesin."
Kaya, bakanlık olarak şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, bu şuurla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Türkiye'nin yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu anlatan Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Aziz milletimiz 24 Haziran'da çok önemli bir karar verecek. Ben inanıyorum ki 2023 yürüyüşümüz inşallah 24 Haziran'nın arkasında daha güçlü bir şekilde devam edecek. İnanıyorum ki sizler de dualarınızla bizim yanımızdasınız. İnanıyorum ki tarihi yürüyüşümüze destek vereceksiniz."
İstanbul Valisi Vasip Şahin'in de selamlama konuşması yaptığı iftar yemeğine yaklaşık bin şahit yakını katıldı.
Program, Bakan Kaya'nın şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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