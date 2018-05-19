Bakan Kaya, şehit yakınlarıyla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Canımızı verdik şehit düştük. Kolumuzu, bacağımızı verdik gazi olduk. Fakat vatanımızdan tek karış toprak vermedik ve vermeyeceğiz de. Son yüzyılda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da Kıbrıs Harekatı'nda, Doğu'da terörle mücadelede, en son da 15 Temmuz, Afrin'de, Cerablus'ta, Elbab'da şehitler verdik. Fakat topraklarımızın bir karışını vermedik." dedi. Kaya, bakanlığının düzenlediği iftar yemeğinde şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ramazan ayının Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Kaya, Gazze'de yaşanan saldırılarda şehit düşenlere de Allah'tan rahmet diledi. Kaya, masum sivillerin acımasızca katleden İsrail'i bir kez daha kınayarak, "Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs'ü hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Kudüs bize emanettir. İlk kıblemizdir. Kudüs bugün insanlığın adeta kanayan vicdanıdır. Dün Cumhurbaşkanımızla beraber yüzbinlerce insanımızla beraber Yenikapı Meydanı'ndaydık. Kudüs'ün asla ve asla yalnız olmadığını tüm dünyaya bir kez daha haykırdık." diye konuştu.

Yüzbinlerin yine mazlumun yanında olduğunu gösterdiğini dile getiren Kaya, mitinge katılarak Filistin halkına destek verenlere teşekkür etti. Kaya, bin yıldır bu topraklarda yaşadıklarına vurgu yaparak, vatan edinilen bu topraklarda milletin tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi. Tarihin milletin yazdığı destanlarla dolu olduğunu anımsatan Kaya, şöyle devam etti: "Canımızı verdik şehit düştük. Kolumuzu, bacağımızı verdik gazi olduk. Fakat vatanımızdan tek karış toprak vermedik ve vermeyeceğiz de. Son yüzyılda Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da Kıbrıs Harekatı'nda, Doğu'da terörle mücadelede, en son da 15 Temmuz, Afrin'de, Cerablus'ta, Elbab'da şehitler verdik. Fakat topraklarımızın bir karışını vermedik. Allah'ın izniyle de vermeyeceğiz. En son Afrin'de de kahraman ordumuz şanlı bir destan yazdı. Bu destanlar bizim şanlı tarihimizi, milletimizin yazdığı zaferleri anlatır." Kaya, vatan, millet, ezan ve bayrak uğruna canını feda etmenin milletin en önemli özelliği olduğuna dikkati çekerek, şehitlik kavramının önemine işaret etti.