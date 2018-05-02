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BAKAN KAYA 'SÜLEYMANNAME" SEGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Özcan Özcan Minyatür Proje Atölyesi'nin hazırladığı Süleymannâme sergisinin açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Özcan Özcan Minyatür Proje Atölyesi'nin hazırladığı Süleymannâme sergisinin açılışı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak, İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da katıldı.
Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Son 16 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de birçok alanda çok anlamlı bir dönüşüm yaşadık. Ulaşımda, sağlıkta, sanayide, sosyal devlet anlayışıyla sosyal politikalar alanında çok büyük bir dönüşüm yaşadık. Bütün bu dönüşümün önümüzdeki dönemde, yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda daha güçlü bir şekilde devam etmesi için, kültürümüzü daha fazla geliştirebileceğimiz dönemin başlangıcı olur. Ülkemiz 24 Haziran'da önemli bir tercih yapacak. Biz Türkiye'nin köklerinden aldığı manevi değerleriyle donanımlı bir nesil yetiştirmenin derdindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman söylüyor. 'Teknolojiyi üreten bir nesil yetiştireceğiz' diye. Aynı zamanda kültürle, sanatla geçmişiyle bağları sağlam, geleceğe güçlü bir şekilde bakan nesiller yetiştireceğiz" dedi.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Atölye öğrencisi 14 sanatçının hazırladığı Süleymannâme minyatür sergisi, Arif Çelebi'nin Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520 yılında tahta çıkışından başlayarak 1556'ya kadar olan dönemini anlattığı Süleymannâme'sini yeni bir yorumla sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Kaya'nın salona gelişi
-Kaya'nın açıklamaları
-Kurdele kesilmesi
-Sergiden detaylar
-Genel ve detay görüntüler

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