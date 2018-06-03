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Bakan Kaya, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

Bakan Kaya, Sultangazi'de esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Sultangazi'de esnafı ziyaret etti.

Cebeci Mahallesi'ndeki Eski Edirne Asfaltı boyunca iş yerleri bulunan esnafla tek tek görüşen Kaya, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaya, hatıra fotoğrafı çektirdiği vatandaşlara ve esnafa gül ile karanfil verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak hediye etti.

Bakan Kaya'ya ziyaretinde Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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