Bakan Kaya, Sultangazi'de seçim irtibat büroları açtı

Seçim irtibat bürolarının açılmasıyla gece gündüz demeden çalışıp bütün evlere gireceklerini ve her gönüle dokunacakları ifade eden Kaya, "AK Parti iktidarı olarak 81 ilimize hizmet götürdük. Kimsesizlerin elinden tuttuk. Yoksullara devletin şefkat elini uzattık. Kimsesiz çocuklara sahip çıktık. Kadınların yanında yer aldık. Analara destek olduk. Gençlere iş imkanı sunduk. 16 yıldır ülkemizi baştan sona büyük projelerle donattık." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye'ye kazandırdıklarını, kendileri bunları yaparken muhalefetin adayının "Mega projelerini durduracağız." dediğini belirterek, "Bu millet, bu projeleri durduracak olana geçit verir mi? Biz sizlere güveniyoruz. Milletin bağrından çıkan, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlerle birlikte başkan yapacağız." dedi.

Dünyanın en büyük 10 projesinden 6'sını Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Biz bunları yaparken muhalefetin adayı 'Mega projeleri durduracağız.' diyor? Bu millet, bu projeleri durduracak olana geçit verir mi? Biz sizlere güveniyoruz. Milletin bağrından çıkan, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı sizlerle birlikte başkan yapacağız."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, bu milletin 15 Temmuz'da destan yazdığına dikkati çekerek, "O hain işgal girişiminin önünde dimdik durdunuz. Tankları durdurdunuz. Milletin iradesine sahip çıktınız. O hain geceden Cumhurbaşkanımız helikopter atışlarının arasında milletin arasına geldi. O, milletinin arasına gelirken ana muhalefetin lideri tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip çayını yudumladı ve milletin şehit edilmesini seyretti." ifadelerini kullandı.

Bu ülkenin geleceği için hayalleri olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi iki kat daha büyüteceğiz. Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi yaptığımız ülkemizi, sizlerin vereceği destekle en büyük 10 ekonomi yapacağız. Bunu çalışarak ve üreterek yapacağız. Yoksulluğu en fazla azaltan bir Türkiye var. Büyük Türkiye'ye güçlü lider yaraşır. Onun için 24 Haziran seçimlerine kadar çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Sultangazi'deki tüm kapıları birlikte çalacağız. Hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Sultangazi'nin destan yazacağına inanıyorum."

Açılıp programında Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun'un da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya, irtibat bürolarının kurdelesini kesti, incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

