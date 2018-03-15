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Bakan Kaya, Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna BM'den cevap gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 07:19 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun uluslararası topluma gönderdiği mektuba BM'den cevap yazdı - Bakan Kaya'nın mektubundan: - "Hiçbir çocuğun böyle bir dünyada yaşamasını elbette istemiyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Size sadece kapılarımızı açmadık, kalplerimizi açtık ve Suriye'deki savaşın bir an önce son bulması için de her türlü diplomatik girişimi sürdürüyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun uluslararası topluma gönderdiği mektuba Birleşmiş Milletlerden (BM) cevap yazdı.

İstanbul merkezli Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı temsilcileri, bu yıl 62'ncisi düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları'na katılarak, Fatih'te yaşayan Suriyeli aileler ve çocukların mesajlarını BM'ye getirdi.

Mesajların toplandığı kartların bir tarafı boş bırakılarak BM'de Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları'nın katılımcılarına sunuldu.

Bakan Kaya da İntizar isimli Suriyeli mülteci çocuğun mektubuna toplantılara katıldığı BM'den cevap gönderdi.

Kaya, önce İntizar'ın gönderdiği mektubu okudu. İntizar, mektubunda, "Bir sabah uyandık ve savaş başlamıştı. Evlerimizi kaybettik, elektrik, su yoktu ve hiçbir çocuk okula gidemiyordu. Böyle bir dünyada yaşamak ister miydiniz?" ifadelerine yer verdi.

- Bakan Kaya'nın, İntizar'ın mektubuna yanıtı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İntizar'a cevaben, "Hiçbir çocuğun böyle bir dünyada yaşamasını elbette istemiyoruz ve acınızı paylaşıyoruz. Size sadece kapılarımızı açmadık, kalplerimizi açtık ve Suriye'deki savaşın bir an önce son bulması için de her türlü diplomatik girişimi sürdürüyoruz." mesajını gönderdiğini söyledi.

Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatı'yla da Afrin bölgesinde Suriyelilerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturmanın derdinde olduğunu belirten Kaya, hiçbir sivilin zarar görmeden orada huzur ve güven içinde yaşayacağını ifade etti.

Kaya, "Ben de İntizar'a bir an önce orada barışın gerçekleşmesini umduğumu ve bunun için çok çaba sarf ettiğimizi yazdım. Şimdi mektubumu yollayacağım." dedi.

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