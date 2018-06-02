İSTANBUL(AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "24 Haziran'da çok önemli bir karar verecek aziz milletimiz. Biz bugüne kadar hep milletimizden aldığımız güçle milletimizden aldığımız destek ile milletimize hizmet ettik. Yine milletimizin önüne geldik. Yine bu aziz millete hizmetkar olmak için yola çıktık. Ne yaparlarsa yapsınlar boş. Hesapların üzerinde bir hesap var ve Allah inşallah bizim yardımcımız olacak." dedi. Kaya, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa Sahuru"na katıldı. Burada konuşan Bakan Kaya, 15 yılda millet olarak çok şey yaşandığını belirterek, "AK Parti iktidar olduğu günden beri bu millete çok büyük hizmetler yaptı. Ama bütün bu hizmetlerin karşılığında üzerimize çokça oyunlar oynandı. En son 15 Temmuz'da bu millet hain bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. O işgal girişiminin karşısında liderimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cesareti, ferasetiyle milletimizi meydanlara çağırdı. Bu millet o gece istiklal ve istikbaline sahip çıktı." diye konuştu.

Milletin 15 Temmuz'da her türlü vesayeti kaldırma kararını verdiğini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çanakkale, Kurtuluş Savaşı destanlarını okuyarak büyüdük. 15 Temmuz'da çok büyük bir destanı bu yüce millet yazdı. Biz de anayasa değişikliği için 16 Nisan'da milletimize gittik. Bu millet 16 Nisan'da tarihi bir karara imza attı. Her türlü vesayet odağını tamamen ortadan kaldırmak ve güçlü bir yönetim anlayışını bu ülkede hükümran kılmak için yeni bir sisteme 'evet' dedi. İşte şimdi 24 Haziran'da bu yeni sistemin ilk başkanını seçeceğiz. Bu milletin bağrından çıkmış, dünya çapında büyük bir lider olan, tüm dünyaya meydan okuyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izniyle sizlerle birlikte başkan yapacağız." Bugüne kadar Türkiye'yi üç kat büyüttüklerini vurgulayan Kaya, "Büyük Türkiye'ye büyük bir lider lazım. Büyük lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bizim ustamız, bizim reisimiz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi yeni bir şahlanış dönemi bekliyor. Büyük Türkiye'ye gönüllü bir lider lazım. Artık Cumhurbaşkanımız büyük ustalık dönemi ile bu millete çok daha büyük hizmetler yapacak. Ülkemizi geliştirdik, ekonomimizi büyüttük. Dünya'nın en büyük 17. ekonomisi olduk. Ama diyoruz ki Türkiye çok daha büyümeyi hak ediyor. Allah'ın izniyle ilk 10 ekonomiye ülkemizi sokacağız." diye konuştu.