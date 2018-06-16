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Bakan Kaya, yetim ve öksüz çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 22:30 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "17 bin evladımıza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ailelerinden ayrılmasın ama çocuğun başka nedenlerle ailesinden ayrılması gerekiyorsa da çocukları devletimizin korumasına alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "17 bin evladımıza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ailelerinden ayrılmasın ama çocuğun başka nedenlerle ailesinden ayrılması gerekiyorsa da çocukları devletimizin korumasına alıyoruz." dedi.​

Kaya, AK Parti Kağıthane Kadın Kolları tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlık elbise alınan 500 yetim ve öksüz çocukla bir araya geldi.

Devletin yetim ve öksüz çocukların yanında olduğunu, hiçbir çocuğun ekonomik nedenlerle ailesinden ayrılmasını istemediklerini belirten Kaya, "117 bin evladımıza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ailelerinden ayrılmasın. Ama çocuğun başka nedenlerle ailesinden ayrılması gerekiyorsa da çocukları devletimizin korumasına alıyoruz. 14 bin 700 çocuk devletimizin koruması altında." diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocukları koğuş tipi modelden ev tipi modele geçirdiklerini hatırlatan Kaya, "Çocuklarımıza özel bakım sunuyoruz. Devletimiz o çocuklarımıza en iyi şekilde bakıyor. Maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sıcak bir yuvada koruyucu aileyle büyümelerini sağlıyoruz. Koruyucu aile hizmet modeli ile 6 bin 500 çocuğumuz sıcak bir yuvada devletimizin desteğiyle yaşıyor. Evlat edindirme hizmetimizle binlerce çocuğumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturduk." ifadeleri kullandı.

Birilerinin devletin koruması altındaki çocuklar üzerinden siyaset yaptığına dikkati çeken Kaya, buna asla izin vermeyeceklerine vurgu yaptı.

Devletin koruması altındaki çocukların bugün çok özel imkanlarla büyüdüğünü dile getiren Kaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması için en büyük imkanlarımızla yanlarındayız. Çocuklarımızı en özel ilgiyle büyütüyoruz. Biz kurumumuzdaki çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bu memleketin geleceği olan çocuklarımızı çok seviyoruz. Bu çocuklarımız geleceğin Türkiye’sini kuracak. Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyor. Bunu bilin ve siz de ona dua edin. Yetim ve öksüz çocuklarımızın yanındayız. 100 bine yakın yetim, öksüz ve asker çocuğumuza devletin şefkat eliyle dokunuyoruz. Kız çocuklarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Niçin? Bu ülkenin kızları ve kadınları güçlü olsun diye. Kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa Türkiye de güçlü olur."

Kaya, çocukların ailelerinden 24 Haziran seçimleri için AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

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