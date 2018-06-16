Bakan Kaya, yetim ve öksüz çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "17 bin evladımıza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ailelerinden ayrılmasın ama çocuğun başka nedenlerle ailesinden ayrılması gerekiyorsa da çocukları devletimizin korumasına alıyoruz." dedi.​

Kaya, AK Parti Kağıthane Kadın Kolları tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlık elbise alınan 500 yetim ve öksüz çocukla bir araya geldi.

Devletin yetim ve öksüz çocukların yanında olduğunu, hiçbir çocuğun ekonomik nedenlerle ailesinden ayrılmasını istemediklerini belirten Kaya, "117 bin evladımıza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız ailelerinden ayrılmasın. Ama çocuğun başka nedenlerle ailesinden ayrılması gerekiyorsa da çocukları devletimizin korumasına alıyoruz. 14 bin 700 çocuk devletimizin koruması altında." diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocukları koğuş tipi modelden ev tipi modele geçirdiklerini hatırlatan Kaya, "Çocuklarımıza özel bakım sunuyoruz. Devletimiz o çocuklarımıza en iyi şekilde bakıyor. Maddi manevi bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sıcak bir yuvada koruyucu aileyle büyümelerini sağlıyoruz. Koruyucu aile hizmet modeli ile 6 bin 500 çocuğumuz sıcak bir yuvada devletimizin desteğiyle yaşıyor. Evlat edindirme hizmetimizle binlerce çocuğumuzu sıcak bir yuvaya kavuşturduk." ifadeleri kullandı.