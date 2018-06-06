Bakan Kaya'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 15 yaşında şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.

Kaya, Bayrampaşa'daki seçim çalışmaları kapsamında katıldığı iftarların ardından, Bayrampaşa'da ikamet eden şehidin ailesi Bahattin-Gazel çiftinin evine geldi.

Aile tarafından karşılanan Kaya, devletin ve kendisinin her daim yanlarında olduğunu, Halil İbrahim'in vatan için şehit düştüğünü ifade etti.

Kaya, devletin her imkanıyla şehit ailelerinin yanında durduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti.

Anne Gazel Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir süre evde kalarak buradakilerle sohbet eden Kaya, çocuklara oyuncak verdi.

