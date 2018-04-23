Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Devletimiz çocuk ve gençlerimizin omuzlarında Milli Mücadele ruhuyla gelecek nesillere adaletle taşınacak, sonsuza kadar payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, TBMM'nin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 98. kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını ifade eden Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şahsı ve millet adına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Ankara’da ilk Meclis'in kuruluşunun gerçekleştiği 23 Nisan 1920 tarihinin bir milletin yeniden diriliş hareketini ihya ve inşa ettiği gün olduğunu vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Gazi milletimiz, yüce Meclisimizin çatısı altında tek yürek, tek ses olarak Anadolu’da yeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerini atmıştır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla atılan bu adım, istiklal ve istikbal mücadelemiz için yeni bir dönüm noktası olmuştur. Devletimiz çocuk ve gençlerimizin omuzlarında Milli Mücadele ruhuyla gelecek nesillere adaletle taşınacak, sonsuza kadar payidar olacaktır.