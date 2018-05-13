HABER

Bakan Kaya'dan Anneler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu’ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu’ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz." ifadesini kullandı.

Kaya, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneyi, "Doğduğumuzda ilk ses, ilk nefes, sevgi, şefkat ve merhameti ile sığındığımız ilk liman." olarak tanımladı.

Hayata hazırlayan, ilk adımda elinden tutan, ilk kelimeyi öğreten, eğitim ve çalışma hayatında yanında bulunan annelerin, fedakarlığın ve sabrın mimarı olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimiz… Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu'ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz. Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz."

Bakan Kaya, mesajında, kendi annesi başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyorKriz çıkaracak gelişme! Ölü sayısı artıyor
Ertuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyorErtuğrul Günay: İktidarın erken seçim kararı ayağına dolaşmış gibi görünüyor
Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!Muharrem İnce hakkında 19 Mayıs detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya anneler günü mesaj

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

AK Parti'de 120 vekil hakkında karar verildi

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Sıla'nın en zor konseri! O şarkısını söylerken hüngür hüngür ağladı

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan affa sıcak bakar mı?

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

Ankara’da gece yarısı polise silahlı saldırı

Google’dan Anneler Günü'ne özel Doodle: Anneler Günü Doodle oldu!

Google’dan Anneler Günü'ne özel Doodle: Anneler Günü Doodle oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.