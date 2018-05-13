Bakan Kaya'dan Anneler Günü mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu’ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz." ifadesini kullandı.

Kaya, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneyi, "Doğduğumuzda ilk ses, ilk nefes, sevgi, şefkat ve merhameti ile sığındığımız ilk liman." olarak tanımladı.

Hayata hazırlayan, ilk adımda elinden tutan, ilk kelimeyi öğreten, eğitim ve çalışma hayatında yanında bulunan annelerin, fedakarlığın ve sabrın mimarı olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Varlığıyla bizlere güç veren, çalışan, üreten, gücümüze güç katan annelerimiz… Gün olur vatan ve hürriyet için can verir, gün olur kutlu davamız için evlatlarını bu topraklar için şehadete uğurlar. Üstün cesareti ve kahramanlıklarıyla Anadolu'ya ismini veren, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır annelerimiz. Acılarımızı azaltan, sevinçlerimizi çoğaltan, giymeyip giydiren, evlatlarının başarısı, huzuru ve mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz."

Bakan Kaya, mesajında, kendi annesi başta olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

