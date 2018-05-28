Bakan Kaya'dan Beyoğlu'nda esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.
Bakan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la Taksim Meydanı'nda kurulan festival alanına gelerek, alanda kurulan stantları gezip alışveriş yaptı.
Vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Kaya, İstiklal Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini de ziyaret etti.
Kaya, daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile gençlerle bir araya geleceği bir programa katılmak üzere Taksim'den ayrıldı.
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