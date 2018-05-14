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Bakan Kaya'dan engelli istihdamı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Kaya'dan engelli istihdamı açıklaması

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda engellilerle bir araya geldi. Grand Cevahir Otel'de düzenlenen program İstiklal Marşı ile başladı. Sahneye çıkan işitme engelli ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik etti. Ardından kürsüye gelen Bakan Kaya konuşmasında, Bağcılar'da bulunan engelliler merkezinin örnek bir merkez olduğunu, bu örnekle yeni 10 engelli merkezi hazırladıklarını ifade etti.

ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÜZENLEME

Bakan Kaya, engelli öğrencilerin üniversite öğrenimi konusunda dikkat çekerek, “Artık engelli öğrencilerimiz de çok daha kolay şekilde üniversite hayallerini gerçekleştirebilecekler. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile birlikte yaptığımız çalışma sonucunda, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların yüzde 10 kontenjanı engelli bireyler için ayrılmış durumda. Yani 30 öğrenci alan bir bölüme YÖK, 3 kontenjanı ayırmış durumda. Böylece yükseköğretimde engelli bireylerimiz için bir pozitif ayrımcılığı daha hayata geçirmiş olacağız. İnşallah üniversiteye kayıt olan, mezunu olan engelli sayımızı da böylece artırmış olacağız. Bu yeni karar da tüm engelli bireylerimiz için, aileleri için hayırlı olsun" dedi.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMI

Kaya, “Biz iktidara geldiğimizde, 2002'de kamuda 5 bin 777 engelli personelimiz vardı. Bugün geçtiğimiz aylarda yaptığımız atamayla birlikte bu rakamı 54 bine çıkarmış durumdayız. İnşallah önümüzdeki 6 ay içerisinde 2 bin 500 engelli kardeşimizin daha kamuda istihdamını inşallah gerçekleştireceğiz. Biz engelli memur sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Korumalı iş yeri modeliyle ağır engeli olan, fiziksel, ruhsal ve mental engeli olan bireylerimizin de iş sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bugün engelli kardeşlerimizin işçi olarak istihdamında kamu-özel sektör işbirliğinde yaklaşık 105 bin rakamına ulaştık. Biz istiyoruz ki, çok daha fazla engelli kardeşimiz kamuda, özel sektörde istihdamın içerisinde yer alsınlar, sosyal hayatın içerisinde yer alsınlar" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

Bakan Kaya'dan engelli istihdamı açıklamasıBakan Kaya'dan engelli istihdamı açıklamasıBakan Kaya'dan engelli istihdamı açıklamasıBakan Kaya'dan engelli istihdamı açıklaması

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