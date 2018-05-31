Bakan Kaya'dan Fatih'te ev ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih'te ev ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Kaya ilk olarak, Şehremini Mahallesi'nde yaşayan Hatice Umaç ve eşi Kamil Umaç'ın evine misafir oldu.

Eşi yatalak olan Hatice Umaç'la sohbet eden Kaya, Umaç'a bayramdan sonra evinin tadilatını yapma sözü verdi.

Bakan Kaya, daha sonra Fatih'te yaşayan Emine Gültekin ve ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Kaya, Gültekin ailesiyle oruç açıp, sohbet etti ve ailenin sorunlarını dinledi.

