Bakan Kaya'dan hastane ziyareti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, milletin iktidarın yaptıklarını gördüğünü belirterek, "Allah'ın izniyle bu millet cumhurbaşkanının arkasında dimdik duracak. 81 milyonu kucaklayarak, daha fazla insanımızın desteğini alarak, güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımızı seçmek istiyoruz." dedi.

Küçükköy'deki Avrasya Hastanesini ziyaret eden, hastane çalışanları ve yeni doğan bölümündeki annelere karanfil dağıtıp, annelerle sohbet eden Kaya, bebekleri sevdi.

Hastanede gün içinde yaptığı seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Kaya, güne Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezindeki partililerle buluşarak başladığını dile getirerek, ardından mukabele okuyan kadınlarla bir araya geldiğini söyledi.

Kaya, İSMEK kursundaki kadınları da ziyaret ettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınları destekleyen iktidarımız ve Recep Tayyip Erdoğan için destek istedik. Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için destek istedik. Karayolları Mahallesi'nde ziyaret ettiğimiz esnaftan destek sözü aldık. Yaklaşık 2 yıl önce açılan Avrasya Hastanemizi ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız ve meclis için destek istedik. Milletimiz yapılanları görüyor, iktidarımızın yaptıklarını görüyor, cumhurbaşkanımızın dik duruşunu, cesaretini, ferasetini görüyor. Allah'ın izniyle bu millet cumhurbaşkanının arkasında dimdik duracak. 81 milyonu kucaklayarak, daha fazla insanımızın desteğini alarak, güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımızı seçmek istiyoruz. Tüm teşkilatımızla birlikte sahura kadar yoğun programlar yapıyoruz. Gençlerimizle kucaklaşıyoruz, ülkemizin dününü ve bugününü onlara anlatıyoruz. Gençler 2002 öncesini haklı olarak bilmiyorlar çünkü çok küçüktürler. 2002 öncesini anlatınca bir çoğu çok şaşırıyor."