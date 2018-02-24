Bakan Kaya'dan şehit ailesine ziyaret

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'deki ailesini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Kaya Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Evren'in evine giderek, babası Hasan Hüseyin Evren'e taziyelerini iletti.
Ziyarette, şehit Evren için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Bakan Kaya, baba Evren'e üzerinde şehidin resmi bulunan tablo ve "Vatan Size Minnettardır" yazılı duvar saati hediye etti.
BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu
Doğu Guta'ya katliam sürüyor! 32 sivil hayatını kaybetti
PKK'nın hain planı son anda engellendi
Nazlı Çelik'ten itiraf: Ölüm tehditleri aldım
İşte Türkiye'nin en çok izlenen Youtuber'ı
CHP'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Taksici cinayetinde kan donduran ayrıntı
Zayıflamak için gitti, canından oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok
Kraliyet gelininin bu pozları ülkeyi karıştırdı
Kuzey Kore'nin ponpon kızı fena yakalandı
Galaxy S9+ rekor kırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum