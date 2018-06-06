Bakan Kaya'dan şehit ailesine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2015 yılında Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kurmay Yüzbaşı Pilot Mustafa Delikanlı'nın annesi Miyaser Delikanlı'yı ziyaret etti.

Bayrampaşa'da seçim çalışmalarının ardından 15 Temmuz şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın ailesini ziyaret eden Kaya, buradan Delikanlı'nın aynı ilçede bulunan annesi Miyaser Delikanlı'nın evine geçti.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, devletin her türlü imkanıyla onların yanında bulunduğunu ve şehit ailelerine her zaman önem verdiklerini ifade eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini ifade etti.

Şehit annesi Miyaser Delikanlı da devletin her şekilde yanlarında yer aldığını, devlete olan güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

