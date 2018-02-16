Bakan Kaya'dan UMKE'ye ziyaret

KİLİS (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye sınır hattında konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'ni (UMKE) ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaya, terör örgütü PYD/PKK'nın Kilis'teki Çalık Camisi'ne düzenlediği roketli saldırıda ibadet ettikleri sırada yaşamını yitiren terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabbak'ın Aşıt Mahallesi'ndeki evlerini ziyaretinin ardından sınır hattında görevli UMKE'nin bulunduğu bölgeye geçti.
Burada sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Kaya'ya ziyaretinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile diğer ilgililer de eşlik etti.
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