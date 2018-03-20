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Bakan Kaya'dan "Zeytin Dalı" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 21:35 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Grup Toplantısı'nda okuduğu, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten kahramanlar için yazılan şiire uygun görsellerle bir video hazırladı - Bakan Kaya, videoyu "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin" notuyla Twitter hesabından paylaştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlıkça Zeytin Dalı Harekatı ve şehitler için hazırlanan videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Kaya'nın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda okuduğu Zeytin Dalı Harekatı için yazılan şiire yer verildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle birlikte, Türk askerinin görüntüleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Afrin'in kent merkezindeki sivil vatandaşların askerlere sevgi gösterisine yönelik fotoğraflar yer alıyor.

Bakan Kaya, videoya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu, bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için yazdığı şiir şöyle:

"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız

Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz

Peygamberin kavline fedadır canımız

Korkma buyruğudur rehberimiz

Haktan çağrısından korkmayan orduyuz

Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı

Böyle bir destan ki bu aşar afakı

Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları

Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları

Ölümü öldürenlere göndeririz selamı

Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun

Tek vatan tek devlet payidar olsun

Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun

Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yazılan şiir

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