Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlıkça Zeytin Dalı Harekatı ve şehitler için hazırlanan videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
Bakan Kaya'nın paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda okuduğu Zeytin Dalı Harekatı için yazılan şiire yer verildi.
Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirle birlikte, Türk askerinin görüntüleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Afrin'in kent merkezindeki sivil vatandaşların askerlere sevgi gösterisine yönelik fotoğraflar yer alıyor.
Bakan Kaya, videoya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ömrünü vatanının selametine, ay yıldızlı bayrağın şerefine, mazlumlara kalkan olmaya adamış ve bunun bedeli ne olursa olsun ödemiş kahramanlarımız var bizim. Rabb'im, aziz şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu, bir şairin Zeytin Dalı Harekatı için yazdığı şiir şöyle:
"Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız
Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz
Peygamberin kavline fedadır canımız
Korkma buyruğudur rehberimiz
Haktan çağrısından korkmayan orduyuz
Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı
Böyle bir destan ki bu aşar afakı
Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları
Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları
Ölümü öldürenlere göndeririz selamı
Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun
Tek vatan tek devlet payidar olsun
Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun
Akif'in 'Korkma' nidası bize didar olsun
Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun"
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