Bakan Kaya'dan, Zeytinburnu'nda ev ziyareti

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Zeytinburnu'nda ev ziyaretinde bulundu.

Kaya, partisinin Zeytinburnu İlçe Kadın Kolları üyeleriyle birlikte bir sitede ev ziyaretinde bulunarak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ev sahibi ve sitedeki vatandaşlarla sohbet eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti adına seçim için destek istedi.

Türkiye'nin ve çocukların geleceği için hizmete talip olduklarını dile getiren Kaya, 24 Haziran seçiminin önemini vurguladı.

Bakan Kaya, çocuklarla da yakından ilgilenerek, oyuncak hediye etti.

Ziyaretin ardından site içindeki parkta vakit geçiren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaya, onlarla fotoğraf çekildi.

