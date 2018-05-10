Bakan Kurtulmuş: 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de 2 binden fazla kayıtlı yayıncı olduğunu belirterek, "650 milyondan fazla kitap üretiyoruz ve 12 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyoruz. Bazen 'Türkiye'de çok fazla kitap basılmıyor, çok kitap okunmuyor' diyorlar. Ona karşı argüman olarak söylüyorum; 11'inci sıradayız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 6'ncı Ulusal Yayın Kongresi, Bakan Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen kongreye Bakan Kurtulmuş'un yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Burhanettin Çoban, bakanlık yetkilileri, yayınevi temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Kongrede konuşan Bakan Kurtulmuş, kültürün, bir milletin varlık alanı olduğunu belirterek, Türkiye'nin değerlerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin en önemli meselesinin, milli kültürel bağımsızlık olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bu topraklar, dünyanın en zengin meseledir. Dünyanın en zengin kütüphanesidir. Milli kültürel bağımsızlığımızı ciddi şekilde kazanmak, artırmak bizim en önemli meselemizdir. Türkiye'nin kültürel anlamında bağımsızlığını kazanmadan ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını kazanması mümkün değildir. Bu topraklarda ne varsa bize aittir. Onun için yayıncılık sektörü, milletimizin kültürel varlığını ileriye taşıyan en önemli sektördür. Bugün çok şükür, yayıncılık alanında geçen yıllara kıyasladığımızda daha iyi düzeyde olduğumuzu görüyorum. Daha ileriye gitmemiz lazım" diye konuştu.

'500 MİLYAR DOLARLIK PASTA'

Türkiye'nin dünya yayıncılık alanında aldığı payın 3 milyar dolar olduğunu vurgulayan Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bugün elimizdeki verilere göre, dünyadaki kültür endüstrisinin boyutları, varlığı 500 milyar dolarlık bir büyük pasta olarak tarif ediliyor. Bunun her açıdan yüzde 50 daha yukarıda bulduğunu tahmin ederim. Ama diyelim ki 500 milyar. Bugün 500 milyar doların 250 milyar doları yayıncılık alanıyla ilgili. Aldığımız payın sadece 3 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bütün gelişmelere rağmen dünya kültür endüstrisi içerisinde küçük bir paya sahip olduğumuzu hep beraber görmek ve değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla bu pastanın büyütülmesi, sadece ekonomik büyümeye ulaşmak değil, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde özgün eserleri oluşturarak bunun sonuçlarını elde etmek ve bunu sadece büyük bir endüstri değil aynı zamanda verimli bir entelektüel haline dönüştürmemiz gerekir."

'DÜNYADA 11'İNCİ SIRADAYIZ'

Yayın sektörünün boyutunun 80 milyon dolardan 3 milyar dolara çıkmasının başarı olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Sadece 2008 yılında yayıncılık sektörünün boyutları 800 milyon dolarmış, bunun 3 milyar dolara çıkması bir başarı. Yeterli değildir; ama bir başarıdır. Bugün 2 binden fazla kayıtlı yayıncımız var, 650 milyondan fazla kitap üretiyoruz ve 12 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyoruz. Ayrıca 2017 yılı rakamlarıyla baktığımız zaman dünyada 11'inci sıradayız. Bazen 'Türkiye'de çok fazla kitap basılmıyor, çok kitap okunmuyor' diyorlar. Ona karşı bir argüman olarak söylüyorum, 11'inci sıradayız. Ama bu yetmez. Yayıncılık bakımından önümüzdeki yıllarda dünyada ilk 5'e girmeyi hedef olarak belirlememiz lazım" dedi.

Almanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayanların Türkiye'dekilerden daha az kitap okuduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Türkiye'de kişi başına günde 7 dakika kitap okuma oranı varmış. Almanya, Fransa gibi ülkelerin bizden daha az kitap okuduğunu görüyoruz; ama bizden daha ilerde olan ülkeler var" dedi.

'BÜYÜK BİRİKİME SAHİP MİLLETİZ'

Nereden geldiğini unutmayan milletlerin, nereye gideceğini de karıştırmayacağını vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Milletlerin hayatı şimdi geçmişe baktığınızda bir kısmı inişi- çıkışlı dönemlere sahiptir. Ama milletlerin geleceği hiçbir zaman düz bir çizgi ya da birbirini takip eden eğimler şeklinde devam etmez. Zaman zaman öyle dönemler olur ki milletlerin hayatında labirent gibi karışık, bir dehliz gibi karanlık gibi geçtiği dönemler olur. Milletlere yolunu kaybettirmeyecek şey milletlerin sahip olduğu kültürel değerlerdir. Allah'a şükürler olsun ki büyük bir birikime sahip olan bir milletiz" diye konuştu.