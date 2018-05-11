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Bakan Kurtulmuş, 9. Uluslararası Dergi Fuarı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Siyasi fikirlerin gelişmesi ve siyasi fikirlerin olgunlaşması bakımından da dergiciliğin fevkalade büyük bir yeri var" - "İlmi birtakım birikimlerin de dergiler yoluyla aktarıldığına hiç şüphe yok. Türkiye'nin çok sayıda ilmi dergisi olması, bunun için üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, bağımsız dergilerin devreye girmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı"nı ziyaret etti.

Kurtulmuş, "Çocuk Dergiciliği" temasıyla Sirkeci Tren Garı'nda gerçekleştirilen fuarda, İslamcı Dergiler Projesi'nin hazırladığı sergiyi inceledi.

TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin ile fuarı gezen Kurtulmuş, uğradığı stantlardan dergiler satın aldı.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kurtulmuş, yayıncılığın bir ülkenin entelektüel hayatının en önemli damarlarından birisi olduğunu söyledi.

Bakan Kurtulmuş, fuardaki "Dergi Hazineleri" bölümünde daha önce yayımlanmış eski dergileri görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Her birimizin gençlik yıllarında dergilerin çok önemli bir yeri vardır. Türkiye'nin fikir hayatının gelişmesinde de dergilerin fevkalade önemli bir yeri var." dedi.

Fuardaki katılımcıların büyük bir kısmının gençlik ve çocuk dergileri olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz gibi burada herkes kendisini anlatmaya, bir şekilde kendisini tanıtmaya gayret ediyor. Böyle bir imkan ortaya çıktığı için emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir ülke geleceğini böyle adımlarla hazırlıyor. Bilginin, fikrin, kanaat sahibi olmanın, entelektüel altyapıyı güçlendirmenin önemli yollarından birisi de bilgiyi paylaşmaktır."

Bakan Kurtulmuş, fuarda ortaokul ve lise öğrencilerinin çıkardığı dergilere de tanık olduğunu dile getirerek, yazmanın ve çizmenin insanlara ayrı bir öz güven kazandırdığını ifade etti.

Gençlere, şiir, hikaye ve diğer sanatsal ürünlerini dergiler vasıtasıyla ortaya koymaları konusunda destek olduklarını söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlmi birtakım birikimlerin de dergiler yoluyla aktarıldığına hiç şüphe yok. Türkiye'nin çok sayıda ilmi dergisi olması, bunun için üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, bağımsız dergilerin devreye girmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Siyasi fikirlerin gelişmesi ve siyasi fikirlerin olgunlaşması bakımından da dergiciliğin fevkalade büyük bir yeri var. Bu bakımdan burada aşağı yukarı her şekilde, her tarafa dokunulmuş bir dergicilik yelpazesi ile karşı karşıyayız. Emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bu fuarı anlamlandıran her bir dergiye, dergide emeği geçen gençlerimize, dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum."

Fuara bu yıl kültür, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik gibi alanlarda Türkiye'den yaklaşık 500, yurt dışından ise 25 ülkeden 150'den fazla dergi katılıyor.

Dünyanın "ilk ve tek" dergi fuarı olma özelliğini taşıyan "9. Uluslararası Dergi Fuarı", 13 Mayıs'ta sona erecek.

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9. Uluslararası Dergi Fuarı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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