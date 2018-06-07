Bakan Kurtulmuş, Atatürk Havalimanı'nda taksicileri ziyaret etti

Hüseyin ASLIYÜCE-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş iftar öncesinde Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için taksicilerden destek istedi.

Bakan Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, "Maalesef muhalefet partileri ne yapacaklarını değil, neyi yıkacaklarını söylüyor. Neyi yaptırmayacağını söylüyor. 'Araba yaptırmayacağım' diyor, yaptırma. Siz şimdi şoför kardeşlerimizsiniz. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda 'Anadol' marka bir araba vardı. Hala vardır. Arkalarını kesmiş pikap gibi kullanırlar. 'Anadol' marka araba çarpıştığı zaman keçiler kaportasını yerdi. İçi saman doluydu. 1960'lı yıllarda Türkiye'ye araba yaptırmayan zihniyet, aynı zihniyetti. Türkiye'ye kendi arabasını yaptırmadılar, 'Anadol' diye bir markayı maalesef utanç olacak bir markayı getirdiler, bir tenekeyi bir saman parçasını uzun yıllar boyunca millete sattılar. Türkiye'ye 1940'lı yılların sonunda uçağını yaptırmadılar, Türkiye'de 1970'li yıllarda savaş uçaklarını yaptırmadılar. Zaten aynı kafa yaptırmıyor. 'Birinci köprü' dersin istemez, 'ikinci köprü' dersin istemez, 'Marmaray' dersin istemez, 'araba' dersin istemez. Şimdi bir tane aklı evvel de çıkmış 'ben de Çanakkale Köprüsünü yaptırmam' diyor. Allah akıl versin" dedi.