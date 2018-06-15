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Bakan Kurtulmuş, bayram namazını İstanbul'da kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:11 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Ramazan vesilesiyle sadece Türkiye'nin içerisindeki kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı hatırlamakla kalmadık, Türk milleti olarak bütün İslam ümmetinin dertlerini, bütün mazlum milletlerin dertlerini bir kere daha hatırladık"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan vesilesiyle sadece Türkiye'nin içerisindeki kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı hatırlamakla kalmadık, Türk milleti olarak bütün İslam ümmetinin dertlerini, bütün mazlum milletlerin dertlerini bir kere daha hatırladık." dedi.

Ramazan bayramı namazını Fatih Cami'nde kılan Kurtulmuş, namazdan sonra camiye gelen vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti, bazı gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Cami avlusunda basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, "Güzel bir ramazan ikliminde hep beraber kardeşlikle dostlukla barışla paylaşmayla sofralarımızı, iftarlarımızı ve sahurlarımızı birbirimize açtık. Cenab-ı Allah'a çok şükür milletimizi huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na eriştirdi. Allah, bütün milletimize sağlık esenlik içinde nice güzel ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Ramazan vesilesiyle sadece Türkiye'nin içerisindeki kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı hatırlamakla kalmadık, Türk milleti olarak bütün İslam ümmetinin dertlerini, bütün mazlum milletlerin dertlerini bir kere daha hatırladık." diye konuştu.

Ramazanda dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletlere yardımlar yapıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Duamız ve temennimiz odur ki bir dahaki ramazanlara dünyanın dört bir tarafında, Arakan'dan Filistin'e kadar zulüm içinde inleyen Müslümanların durumu iyileşsin ve Müslümanlar huzur ve barış içinde dünyanın her yerinde izzet ve şerefle nice ramazanlara erişsin, nice bayramlara kavuşsunlar." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bütün Müslümanların bayramını tebrik ederek, "Bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza en içten selamlarımı sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra camiden ayrıldı.

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