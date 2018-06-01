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Bakan Kurtulmuş, Beylidüzü'nde Sivaslılarla iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Daha ileriye gideceğiz, daha güçlü olacağız, ekonomik olarak daha güçlü bir Türkiye olacağız. Bunu yapmak için arkamızdaki en büyük gücümüz millet varlığımızdır"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Beylikdüzü Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin geleneksel iftar programına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin zengin bir kültürel birikime sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu birikimden aldığı güçle çok daha ileriye gideceğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, "Daha ileriye gideceğiz, daha güçlü olacağız, ekonomik olarak daha güçlü bir Türkiye olacağız. Bunu yapmak için arkamızdaki en büyük gücümüz millet varlığımızdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin millet varlığının sadece Anadolu coğrafyasında yaşayan 81 milyon yurttaştan ibaret olmadığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizim millet varlığımız sadece 81 milyon yurttaşımızdan ibaret değildir. Bizim millet varlığımız, Fas'tan Endonezya'ya, Orta Asya'dan Afrika'nın güneylerine, Avrupa'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'a kadar çok geniş bir coğrafyada var olan bir millet varlığıdır. Bizim bu büyük gücümüzden en iyi şekilde istifade etmemiz, bu büyük gücün bize verdiği sorumluluğu da ciddi bir şekilde hissederek yolumuza devam etmemiz lazım.”

Bakan Numan Kurtulmuş ayrıca iftar öncesinde Beylikdüzü'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti ve partisinin seçim otobüsünden halkı selamladı.

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