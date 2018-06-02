Bakan Kurtulmuş, Esenyurt'ta Vanlılarla iftar yaptı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu memlekette halkımızın arasına, bu coğrafyada İslam ümmetinin arasına fitne fesat sokmak isteyenlere, aramızdaki kardeşliği kanla, kinle ve nefretle ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Bakan Kurtulmuş, iftar öncesinde Büyükçekmece ilçesinde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, seçim otobüsünden halkı selamladı.
Daha sonra Esenyurt'a geçen Kurtulmuş, Esenyurt Belediyesi'nce Turgut Özal Stadyumu’nda düzenlenen iftar programında, ilçede yaşayan Vanlı vatandaşlarla oruç açtı.
İftar sonrasında halka hitap eden Kurtulmuş, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın birliğe, dirliğe ve kardeşliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Asırlardır bu topraklarda, aynı kirli oyunlarla etnik kimlikler kullanılarak halkların birbirinden ayrılmaya çalıştıklarını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bu ülkenin birliğe, dirliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Sadece bu ülkenin değil, bu coğrafyanın da birliğe, dirliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Bir asır evvel, bu coğrafyada oynanan bir oyunla maalesef bu coğrafyanın hakları suni sınırlarla birbirinden ayrıldı. Şimdi de sınırlarını cetvellerle, pergellerle ayırdıkları bu hakları birbirine düşman yapmaya çalışıyorlar. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Arap'a, Arap'ı ötekilere düşman kılmaya çalışıyorlar."
- "Bu oyunu bozacağız"
Ülke üzerinde oynanan bu tür oyunların sonuçlanmasına asla izin vermeyeceklerinin altını çizen Kurtulmuş, "Bu oyunu bozacağız. Bu memlekette halkımızın arasına, bu coğrafyada İslam ümmetinin arasına fitne fesat sokmak isteyenlere, aramızdaki kardeşliği kanla, kinle ve nefretle ayrıştırmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bizi ayıracak hiçbir şey yoktur, hepimiz aynı vatanın evlatları ve aynı medeniyetin çocuklarıyız." şeklinde konuştu.
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