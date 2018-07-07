Bakan Kurtulmuş, kızını evlendirdi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un kızı Ayşe Kurtulmuş ile Fatih Çalış dünyaevine girdi.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, gelinin hocası İsmet Kırkpınar ve damadın amcası Halis Çalış yaptı.
Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ ve Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile edebiyat, sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.
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