Bakan Kurtulmuş Ordu'da gençlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyuyoruz. Bunların içerisinde bir numaralı hedefimiz güçlü dava insanlarından oluşan gençlerimizin yetişmesi için bütün mesaimizi harcamamızdır." dedi.
Bakan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Ordu Şubesince Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları" programda yaptığı konuşmada, bir ülkenin en büyük gücünün imanlı, inançlı ve kararlı gençlik olduğunu söyledi.
Dava şuuruyla donatılmış gençleri karşısında görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kurtulmuş, "Her biriniz Türkiye'nin geleceğisiniz. Her biriniz Türkiye'nin en önemli zenginliği, kazanımlarısınız. Onun için sizlerin sayısının çoğaltılması için Cenabı Allah'a dua ederiz. Sayınız çoğaldıkça, böyle diri bir gençliği karşımızda gördükçe şükrümüzü artırır, şükrümüzü yenileriz. Türkiye'nin geleceğinden her zaman daha umutlu olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.
"Yeni ve güçlü Türkiye" diye ifadede bulunduklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyuyoruz. Bunların içerisinde bir numaralı hedefimiz güçlü dava insanlarından oluşan gençlerimizin yetişmesi için bütün mesaimizi harcamamızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, milletin değerlerine, medeniyetine ve köklerine bağlı dava insanlarının sayısal ve nitelik olarak artmasını diledi.
Dava insanının, bilgili, irfanlı ve hikmetli olması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bilmek dünyanın en önemli eylemlerinden birisidir. Bilgi, insanı harekete geçiren, motive eden bir unsur olduğu gibi bizatihi bilmenin kendisi eylemdir. Dolayısıyla biz bilgiyi çok güzel şekilde kuşanacağız. Size hayatı kazandıracak mesleğinizle ilgili bilgilere sahip olacaksınız. Dünyayı iyi tanımaya gayret edeceksiniz. Kendi medeniyetimizi, kendi tarihimizi, köklerimizi, geçmişimizi çok iyi bileceksiniz." ifadelerini kullandı.
Gençlerin ufuklarını geniş tutmasını tavsiye eden Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Türkiye sadece 81 milyon vatandaşından, sadece 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızdan ibaret bir ülke değildir. Türkiye bir büyük medeniyetin, özet şekilde ifade edildiği büyük bir coğrafyanın, dünyanın dört bir tarafına geniş coğrafyaya dağılmış bir millet varlığımızın adıdır. Ufkunuzu geniş tutmak zorundasınız. Sadece kendi okulumuzda, semtimizde, şehrimizde, ülkemizde gördüklerimizle ufkumuzu küçültemeyiz."
Bakan Numan Kurtulmuş, kendi hayatından da örnekler vererek, gençlere yaşamlarında başarı diledi.
- "Çok güzel hizmetlerin ortaya konulduğunu görüyoruz"
Bakan Kurtulmuş, daha sonra Ünye ilçesindeki bir restoranda ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Ordu ve ilçelerindeki yatırımlara ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, il genelinde önemli hizmetler yapıldığını, yerel yönetimlerin de kendi imkanlarını seferber ederek büyük hizmetler verdiğini anlattı.
"Biz ne güzel hizmetler yaptık." diye bunları söylemediğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bunları övünmek için söylemiyoruz. Bunları yapmak zaten boynumuzun borcu. Millet bunları yapın diye oy verdi ama geçmiş dönemlerle kıyasladığınızda çok güzel hizmetlerin ortaya konulduğunu görüyoruz ve bundan iftihar ediyoruz, memnuniyet duyuyoruz." dedi.
Kurtulmuş, Ünye ilçesiyle ilgili de önemli ve büyük projeler olduğunu aktararak, ilçenin tarihi mekanlarının iyileştirilmesi ve gün yüzüne çıkarılması için destek sağladıklarına işaret etti.
Konuşmanın ardından Kurtulmuş, basına kapalı bölümde katılımcılarla görüş alışverişinde bulundu.
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