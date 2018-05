Bakan Kurtulmuş Ordu'da gençlerle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyuyoruz. Bunların içerisinde bir numaralı hedefimiz güçlü dava insanlarından oluşan gençlerimizin yetişmesi için bütün mesaimizi harcamamızdır." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Ensar Vakfı Ordu Şubesince Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Asımın Nesli Diriliş Buluşmaları" programda yaptığı konuşmada, bir ülkenin en büyük gücünün imanlı, inançlı ve kararlı gençlik olduğunu söyledi.

Dava şuuruyla donatılmış gençleri karşısında görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Kurtulmuş, "Her biriniz Türkiye'nin geleceğisiniz. Her biriniz Türkiye'nin en önemli zenginliği, kazanımlarısınız. Onun için sizlerin sayısının çoğaltılması için Cenabı Allah'a dua ederiz. Sayınız çoğaldıkça, böyle diri bir gençliği karşımızda gördükçe şükrümüzü artırır, şükrümüzü yenileriz. Türkiye'nin geleceğinden her zaman daha umutlu olduğumuzu ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Yeni ve güçlü Türkiye" diye ifadede bulunduklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyuyoruz. Bunların içerisinde bir numaralı hedefimiz güçlü dava insanlarından oluşan gençlerimizin yetişmesi için bütün mesaimizi harcamamızdır." değerlendirmesinde bulundu.