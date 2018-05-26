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Bakan Kurtulmuş vatandaşlarla iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:42 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Dağkapı Meydanı'nda verilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi - Kurtulmuş: "Bir zamanlar kötülüklerle, kinle, kanla anılan Diyarbakır, şimdi huzur kenti oldu. Allah'a binlerce şükür. Diyarbakır huzur kenti olmaya devam edecek"

DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bir zamanlar kötülüklerle, kinle, kanla anılan Diyarbakır, şimdi huzur kenti oldu. Allah'a binlerce şükür. Diyarbakır huzur kenti olmaya devam edecek." dedi.

Kurtulmuş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen 4 bin kişilik iftarda vatandaşlarla buluştu.

Bakan Kurtulmuş, iftar sonrası yaptığı konuşmada, medeniyet, ilim merkezi, şarkın dünyaya açılan penceresi kentte, birbirinden güzel ve değerli olan Diyarbakırlılarla aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kıyamete kadar bir ve beraber olmanın tohumlarının bu iftar sofralarında atıldığını ifade eden Kurtulmuş, bu coğrafyanın ve sofraları paylaşan insanların geçmişi, kültürü, adeti, gelenekleri, görenekleri, kıblesi, Allah'ı, Peygamber'i, geçmişinin ve geleceğinin de bir ve beraber olacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda Ortadoğu'yu hallaç pamuğu gibi dağıtanların şimdi de sınırları bölerek farklı ülkelerde yaşamak durumunda kalan halkların gönüllerini ve zihinlerini bölmeye çalıştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna siz Diyarbakır ve Türkiye halkı buna müsaade etmeyecek. Bizim birbirimizden bir farkımız, ayrıcalığımız yok. Anadillerimizin farklı olması bizi ayırma vesilesi değildir. Renklerimizin ayrı olması bizim için bir ayrılık vesilesi değildir. Tam tersine biliyoruz ki anadili ana sütü kadar helaldir. Her kim hangi anadilini konuşuyorsa, Rabb'inin ona öğrettiği bir dili konuşuyordur. Onun için ne gerekçeyle olursa olsun ister zenginlik, fakirlik, ister şu dilden, ister bu dilden, ister meşreb, mezhep meselesi olsun bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Biliyoruz ki hepimiz hazreti insanız, Adem'in soyundanız, İbrahim'in ve Muhammed'in ümmetindeniz."

Diyarbakır'ın bu ruha sahip en güzel şehirlerden biri olduğunu ve birilerinin araya niza, kin, silah, kan ve gözyaşını koymaya çalıştığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Onlara müsaade etmediniz. Sizlere teşekkür borçluyuz. Bir zamanlar kötülüklerle, kinle, kanla anılan Diyarbakır, şimdi huzur kenti oldu. Allah'a binlerce şükür. Diyarbakır huzur kenti olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Diyarbakır'ı 'diyarıhuzur' olarak sonraki nesillere bırakacağız"

Suriye, Irak, Filistin, Ürdün ve başka yerlerdeki bütün kardeşlerle gönül bağlarının kuvvetlendirilmesi için çalışılması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, ülkeyi bölmek isteyenlere inat gönül bağlarının daha da kuvvetlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Bakan Kurtulmuş, "Bundan sonra esas sorumluluk, esas görev Diyarbakır annelerine düşüyor. Diyarbakır anneleri inşallah geleceğimizi kuracak olan o sevgi dolu gönülleriyle, o bereketli dualarıyla inşallah Diyarbakır'ı daha da güzelleştirecekler. Diyarbakır aslında 'diyarıhuzurdur'. Bu diyarıhuzuru ilelebet yaşatacağız. Geçmişte olduğu gibi onlarca farklı medeniyetin merkezi olduğu gibi nice ediplerin, şairlerin, ariflerin, hikmet sahibi insanların, evliyanın dolaştığı, ayak izlerinin bulunduğu bu şehirde kıyamete kadar huzur içerisinde yaşayacağız. Diyarbakır'ı 'diyarıhuzur' olarak sonraki nesillere bırakacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır iftar Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

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