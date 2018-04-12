Bakan Kurtulmuş’tan çatıdan düşen polisle ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, görevi sırasında çatıdan düşen polis memuru Kubilay Kahraman hakkında bilgi almak için Mardin Devlet Hastanesine gitti. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada “Tıbbi anlamda yapılacak olanlar yapılmıştır. Bütün milletimizin dualarını bekliyoruz. İnşallah bu gencecik kardeşimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşur” dedi.

Mardin’de temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mardin Devlet Hastanesine gitti. Kurtulmuş, hastanede bugün bir binanın çatısından düşerek yaralanan polis memurunun sağlık durumu hakkında İl Halk Sağlığı Müdürü Saffet Yavuz ve Başhekim Alpay Tuncar’dan bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, “Bugün maalesef bir kaza sonucu özel harekat polisi Kubilay kardeşimiz yüksek bir yerden düştü. Doktor arkadaşlarımız 20 dakika içerisinde ameliyathaneye aldılar. Beyninde birikmiş ödemi boşaltmak için müdahalede bulundular. Zor bir ameliyattı. İmdi daha stabil bir pozisyonda. Kubilay kardeşimizin tedavisine 3. derece yoğun bakımda devam ediliyor. 3 gün uyutulmak durumunda olacak. Dua ediyoruz Allah şifasını versin. İnşallah kendisinin hayati fonksiyonlarını yeniden kazanması mümkün olsun. Şuanda yapılacak olan beklemek ve dua etmek. Tıbbi anlamda yapılacak olanlar yapılmıştır. Gerekirse hastamızın GATA’ya nakli konusunda sağlık bakanımızla görüşme yaptık. Şuanda gerekmiyor. Bütün milletimizin dualarını bekliyoruz. İnşallah bu gencecik kardeşimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşur” ifadesini kullandı.