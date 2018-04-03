Bakan Kurtulmuş'un kabulü

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, her manada bu coğrafyanın kilit taşıdır ve bu özelliği giderek artıyor. Bu bizim için çok büyük bir imkan olarak karşımıza çıktığı gibi çok önemli derin tehditleri de bünyesinde barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yılmaz Çolpan Toplantı Salonu'nda, Sabancı Üniversitesi CEO'lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü üyelerini kabul etti.
Kurtulmuş, gençlerinin daha bilinçli olduğunu, dünyayı daha fazla tanır hale geldiğini belirterek, dünyanın en zor süreçlerinden birinin yaşandığını, dağıldığını adeta yeniden yapılandığını aktardı.
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyadaki tüm türbülanslardan fazlasıyla etkilendiğini anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye, her manada bu coğrafyanın kilit taşıdır ve bu özelliği giderek artıyor. Bu bizim için çok büyük bir imkan olarak karşımıza çıktığı gibi çok önemli derin tehditleri de bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin bu bölgenin güçlü bir ülkesi olmasını istemeyenler, yeni kurulmakta olan dünya düzeninin denkleminde söz sahibi, pay sahibi olmasını istemeyenler ciddi bir şekilde Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorlar."
Sadece Orta Doğu coğrafyasında değil, bütün dünyada bir alt üst oluş yaşandığını, yeniden yapılanma olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bütün dünyada bu değişimler gerçekleşirken, Türkiye'nin bu bölgenin ve coğrafyanın kilit taşı olarak kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde bulunduğunu belirtti.
Bakan Kurtulmuş açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Zaman zaman Türkiye'nin bir eksen kayması yaşadığından söz edilir. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı devam ediyor. Türkiye, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi, Türk dünyasının bir parçası, Çin ve Rusya ile iyi ilişkileri var. Elinde bu kadar çok dış politika kartı olan başka bir ülke yok."
Kurtulmuş, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu.
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