Bakan Kurtulmuş'un kabulü

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye, her manada bu coğrafyanın kilit taşıdır ve bu özelliği giderek artıyor. Bu bizim için çok büyük bir imkan olarak karşımıza çıktığı gibi çok önemli derin tehditleri de bünyesinde barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yılmaz Çolpan Toplantı Salonu'nda, Sabancı Üniversitesi CEO'lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü üyelerini kabul etti.

Kurtulmuş, gençlerinin daha bilinçli olduğunu, dünyayı daha fazla tanır hale geldiğini belirterek, dünyanın en zor süreçlerinden birinin yaşandığını, dağıldığını adeta yeniden yapılandığını aktardı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyadaki tüm türbülanslardan fazlasıyla etkilendiğini anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, her manada bu coğrafyanın kilit taşıdır ve bu özelliği giderek artıyor. Bu bizim için çok büyük bir imkan olarak karşımıza çıktığı gibi çok önemli derin tehditleri de bünyesinde barındırıyor. Türkiye'nin bu bölgenin güçlü bir ülkesi olmasını istemeyenler, yeni kurulmakta olan dünya düzeninin denkleminde söz sahibi, pay sahibi olmasını istemeyenler ciddi bir şekilde Türkiye'ye zarar vermeye çalışıyorlar."