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Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketinden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, Bakanlık ve ilgili kuruluşların, vatandaşların zararlarını karşılayacağını açıkladı.

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Bakanlığının çalışmalarını değerlendirdiği basın toplantısı öncesinde Ordu’da meydana gelen sel felaketine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Bakanlık ekiplerinin sahada gerekli çalışmalara başladığını da dile getiren Kurum, “Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın, bu zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü de bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz. Önceliğimiz insan, önceliğimiz çevre ve devlet olacak. Akabinde vatandaşlarımıza hızlı hizmet etmek adına alınması gereken kararları hızlı bir şekilde alacağız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ordu

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Okuyucu Yorumları 157 yorum
cuma günü gidip orduda bi cuma namazı kılarlar herşey düzelir neden cuma günü gidiliyor???? daha erken gitsenize işiniz ne?
Bu millet tam hak ettiği şekilde yönetiliyor.
@huseyintopal34 CUMA'DAN ÖNCE GIDERSE AYAKKABILARI PISLENIR ..NE DEMIŞTI 301 MADENCININ CESETLERI CIKMADAN ESKI BAKAN ...BENDE 3 GUNDUR AYNI GÖMLEGI GIYIYORUM........
@huseyintopal34 Bakan konuşma sıralamasında hata yaptığı doğru bana göre de ama Akp'nin adı namazla , Cumayla Dinle , örfle adetle anılması ne kadar güzel bir duygu. iyi ki farklı anılmıyor.
@huseyintopal34 Allah ın takdiri nasip kısmet kader karadeniz in fıtratında var der geçerler
@ktekirdagli_1963, tekirdağlı sen 1963 lü isen bende 1946 lıyım. bundan önceki yönetimleride gördük. -.70 cent'e muhtaç olduğumuz günleride unutmadık. temel ihtiyaçlarımızın karneye bağlandığı günleride unutmadık. yokluk çektiğimiz günleride unutmadık. ..........
@huseyintopal34 kesinlikle allah sonumu hayır etsin.....
@enverfiliz sayenizde 1 cent'e muhtaç olduğumuz günleri de göreceğiz
//- Mahmut Canbakkal Bilgi verildi.Akü değişiminde sonra sorun yaşadıklarını belirtmiştir ve teknik destek talep etmektedir. Abonenin Sİnyalleri GElmemektedir.
@enverfiliz sayın enver, birinde Korede vurduk diğerinde Kıbrısı aldık bayrağı çektik. Şimdi?
@huseyintopal34 sakın unutma böyle sürekli hafızanı yenile, zihniyetinde aYnı sakın yenileme
kafayı yemiş bunlar ya bakanın tipe baksana 5 10 tane çevre bakanı gelse başka ülkelerden bizimkisi bön bön bakar
@yhuday_1991 bu badem bıyıklılar ülkenin içine ettiler hala boş boş çen çen çen çen çene
ahmaklık parayla olsaydı birileri en yüksek paraları verir satın alırlardı. bu kadar pişkinlik ve işbilmezlik ancak yüzsüzlükten ileri gelir.
Felaketten bahsetse kendi beceriksilikleri ortaya çıkacak onun için günden değiştirmek yegane yaptıkları iş O dere yataklarına .Suyun akış yoluna . suyun denize döküleceği yerlere imar iznini verenleri bunları onaylıyanları anlat bakan beyonlara ne ceza verilecek onları anlat o kadar zarar ziyan var bırak reklam içerikli konuşmayı günden kanal felan değil günden felaket
herkes hakli
ALGI PEŞİNDE KOŞANLAR HEMEN ATLAMIŞ SANKİ DÜNYA ÜZERİNDE SEL BİR TEK BİZİM ÜLKEMİZDE OLUYOR SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN DOĞAL AFETLERİN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ DOĞAL AFETE KARŞI ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NE YAPABİLİR TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE EN GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DAHİ SEL FELAKETİ İLE KARŞILAŞIYORSUNUZ
@adrese1 hadiya! peki bakanin konusmasi gayet yerli yerindemi sence..akrabamizin tonla mahsulu gitti bu bakandan bu aşamada ne soylemesi beklenir
@adrese1 böyle bir olayın ardından millet bahçelerini konuşması normalmi sence normalse siz anormalsiniz demekki
@adrese1 ben hiç japonya'da sel olduğunu görmedim
hay sizin bahcenize sokayim ulke kan agliyo bunlar yok kanal yok bahce lanet olsun sizin gibi yoneticilere
dolar 5.40 oldu açıklama yapan yok , orduda köprüler yıkıldı yollar parçalandı açıklama yapan yok
@gicikneo ne beklerdinki bunlarda bunların derdi devlet yönetmek değil koltuk ve para başka derdi yok.Milletimi düşünecekler..
ONLAR İÇİN İSTANBUL'DAN BAŞKA TÜRKİYE YOK. HEP BÖYLE DEĞİLMİ. AÇIN TVLERİ BAKIN VARSA YOKSA METRO, KÖPRÜ, KANAL İSTANBUL.
iktidar luxu adamlarda insaf birakmamis...
millet açıktı keki ne zaman dağatacan
bakanı ne ilgilendiriyorki ordudaki felaket. o olmayan bahçelerden bahsetsin.
kabine aciklanmadan dolar 4.6 idi aciklandi 4.8 e cikti 6 ya gidiyeeeah milyon dolarla memleketten dolar aliniyir su an
Hükümeti nereden vuracagınızı şaştınız hainler....
@mevoz06 Hadi oradan cahil ! Nerenle görüp, nerenle düşünmeye çalışıyorsun anlamakta zorlanıyorum !
düşünün bir kere çevre bakanı olmuş çevresinde olanlar bile umrunda değil. ey benim dev memesinde cüceler emziren memleketim. ey şaşkın ördekler.
yaşasın dolar ve euro yu millet bahçelerinde çekirdek yiyerek konuşacagız artık yuppiiii
boş haber bomboş yorumlar.
@alikaya197267 OLDUKÇA DA BOŞ BİR İNSAN (?) YAZISI...
Tepki yağdı diyor bir de utanmadan haberi yazan her kimse... Hepsi Türkiye düşmanı tipler hdPkklılar...
nerde müdürsün kardeş?hangi belediye yada kamu kurum ve kuruluşu.açılım sürecinde bahçeli size AKPKK diyordu.şimdi bu bakan çıkıp dese ki ordu daki selde ihmalimizvar,hdpkk lı mı olmuş olacak.hadi kardeş bak cuma geliyo,mescidde personel kartını falan düşür belki yükselirsin.
ORDU'YA ACİL BEDAVA KEK VE ÇAY GÖNDERELİM BAKAN KURUM.....
mahalle yanarken orospu saçını tararmis
Kanal istanbulla reisiniz ekonomiye son darbeyi vuracak.Ondan sonra 3500 koruması ile cumaya gidecek.
niye dert yanıyorsunuz ki bu adamlar 17 yıldır bu zihniyet le ülkeyi yönetiyorlar.her seçimde oy verip ertesi gün veryansın etmenin anlamı yok.
Umurlarında mı vatandaş ama iyi oluyor valla.
oy verenler sizler iyi izleyin size anlatıyor ak koyunlar sizin seçtikleriniz bunlar hiç birinin umurlarında bile değilsiniz.....
"Kanal İstanbul" sadece birinin rüyasıdır. Allah hayırlara tebdil etsin. NERON da bir hayali vardı. Sonunu, tarih bilen herkes biliyor. Diyeceğim şu ki, Roma'yı yakmakla İstanbul'a kanal açmak farklı birşey değil. Sonuç Roma'da yangın kokusu, İstanbul'da ÇÜRÜK YUMURTA kokusu. Yalnız bir fark var. Roma şu anda kokmuyor. Ancak bilim, İstanbul'un 2000 yıl sonra bile çürük yumurta kokacağına işaret ediyor. Ne diyelim, Allah bu milleti narsistlerin şerrinden korusun. Ümidimiz Allah'a kaldı. Çünkü aklını kullanmayı bilemeyen yaklaşık 25 milyonumuz var.
@galipugurbenli size kalsa sehir hastanelerine, yeni yollara, yeni havalimanina, kanal istanbula, bolu tünelinin acilmasina, yeni kalekollara, metrobüse, metroya, galataporta, her sehirdeki üniversitelere vs. vs hic birine gerek yok.. yapilmadiginda cok geriyiz yapildiginda ne gerek var bu ne ise yarayacak kafasi hep sizdeki.. isin garibi elestirdidiginiz her seyide kullaniyorsunuz bu kadar da yüzsüzsünüz..
bakan cumhur baskanına yaranacak ordu da sel felaketide neymis
Bu adamdan başka bakan bulamamışlar mı??
@preator61 Herkes Milli Eğitim Bakanından söz ediyor. Övgüyle. Bence birinin başına kiremit düşmüş. Aklı başına gelince aynı Ahmet gibi, onu da değiştirir.
@preator61 DİĞERLERİ DAHADA KÖTÜ EN AZINDAN BU KONUŞMA EVRİMİNİ TAMAMLAMIŞ
EKGYO yu batırdı sıra Bütün Türkiyeyi batırmakta
pırıl pırıl maşallah akp ile durmak yola devam eğitim iş, ekonomi adamlar pırıl pırıl normal herşey
BAKANMI DEDİNİZ BU ZATA EVET HAKLISINIZ SADECE BOŞ GÖZLERLE ETRAFINA BAKAN Bİ BİREY GÖRÜYORUZ SDECE EMİR KOMUTA ZİNCİRİNDE DERDİ MİLLETE HİZMET DEĞİL SADECE MAKAM KOLTUĞU OLSUNDA İRADEM OLMASIN DİYEN SİYASİ FİGÜRLER GÖRÜYORUZ VAH GÜZEL ÜLKEMİN VATANDAŞINA
İSTANBULDAKİ KANALI BIRAK ALLAH ORDUYA AÇMİŞ KANALIN BUYUGUNU :)
Ordu'dan bundan sonra AKPye oy çıkarsa gebersinler o oy atacak olanlar şikayet dahi etmesinler... Şimdi çomarlar çıkıp ' AKP ile ni ilikisi vir minyikmisin ' diyecekler.. İşte onlara En büyük cevap bu haber...
M Ü Ş T E H A K.
bu kadar yorum yapıyorsunuz da bakanları biz mi seçtik, atananların sadece başkana karşı sorumlulukları var, kanal istabul, millet bahçeleri, kıraathaneler yaptırılır, yapanlara verilir, işletin 15-20 yıl ondan sonra kiralayın, ne oldu, yapan kazandı, devlet zarar etti, 3. köprü misali.
Kiraathaneler acilsin artik isler durma noktasinda dovizden dolayi.
BELGESEL GÖSTERSEYDİNİZ.
iyi iyi, muhalif kesim kuduruyorsa sorun yok demektir. durmak yok yola devam.
Sonrada batı bizi kıskanıyor
Rıza Şah Pehlevi de zamanında İranda SARAYLAR, YAZLIK KIŞLIK BAHÇELER YAPTIRIYORDU, Ancak soluğu Avrupada aldı.
KIRAATHANELER NE OLDU? BİZİM BURALARDA HALEN DAHA YOK BEDAVA ÇAY KEK LAZIM
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