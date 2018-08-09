Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Bakanlığının çalışmalarını değerlendirdiği basın toplantısı öncesinde Ordu’da meydana gelen sel felaketine yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.

Bakanlık ekiplerinin sahada gerekli çalışmalara başladığını da dile getiren Kurum, “Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın, bu zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü de bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz. Önceliğimiz insan, önceliğimiz çevre ve devlet olacak. Akabinde vatandaşlarımıza hızlı hizmet etmek adına alınması gereken kararları hızlı bir şekilde alacağız” diye konuştu.

