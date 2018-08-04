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Bakan Kurum ile Koca nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 21:14 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın oğlunun nikah törenine katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı.

Bakan Kurum ile Koca, çeşitli programlara katılmak için geldikleri Konya'da, yapımı devam eden Konya Şehir Hastanesi'ne giderek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ardından iki bakan Konya'nın Karapınar ilçesinde Belediye Yeni Düğün Salonu'nda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Törende, Mehmet Yaka'nın oğlu Gündüzalp Yaka ve Şeyma Türkmen çiftinin nikahını, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Koca ve Kurum ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve bazı milletvekilleri, çifti tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka Konya nikah şahidi Sağlık Bakanı Koca

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