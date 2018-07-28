Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)

'GAYRİMENKÜLDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün bulunduğu ziyarette çok sayıda partili yer aldı. İzmir'e sorunları yerinde görmek için geldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk çevre ve şehircilik bakanı olduğunu söyleyerek, bakanlığa yeni genel müdürlükler bağlandığını bildirdi. Şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"İzmir çok değerli bir şehir. Gayrimenküldeki fiyat artışına baktığımızda şu an Türkiye'deki enflasyonun üstünde bir artış var. 2.5 milyon binanın yüzde 65'i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması bozuk. Biz belediyeler ve teşkilatlarla inşallah el birliğiyle bu oranları aşağı çekeceğiz. Bu bizim büyük bir problemimiz. İzmir'i bir turizm ve sanayi şehri olarak hak ettiği noktaya getirmek için elimizden gelen yapacağız. "

DENİZ ULAŞIMINA YATIRIM

100 günlük program hazırlayıp şehirlerdeki sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurum, şehirlerin dönüşümü noktasında ciddi kararlar aldıklarını belirtti. İzmir'deki imar barışı başvurusunun 275 bin olduğunu anlatan Kurum, bunun Türkiye'deki toplam başvurunun yüzde 10'una tekabül ettiğini dile getirdi. Bu rakamların kentte yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm için alanları ziyaret edecek ve hızlı kararlar alacağız. Şehirlere değer katacak projeler için karar alacağız. İzmir bir deniz şehri. Deniz ulaşımını hızlandırmak için yapılması gerekenleri yapacağız. Bugün katı atık tesisi sorununu görüştük. Tesisin yapımını hızlandıracağız. Bu tesisi inşa etmemiz gerekiyor. 21'inci yüzyılda bu sorunu çözmek gerek" diye konuştu.

İzmir'de millet bahçesi için yer araştırması yapacaklarını aktaran Bakan Murat Kurum, vatandaşların nefes alıp gezeceği, herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar üreterek kenti şaha kaldıracaklarını söyledi. İzmir'in kaynaklarının yeterli olduğunu vurgulayan Kurum, istihdam noktasında ülkeye büyük katma değer sağlanabileceğini ifade etti.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)

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