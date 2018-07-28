HABER

Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

'GAYRİMENKÜLDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)

'GAYRİMENKÜLDEKİ FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÜZERİNDE'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün bulunduğu ziyarette çok sayıda partili yer aldı. İzmir'e sorunları yerinde görmek için geldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk çevre ve şehircilik bakanı olduğunu söyleyerek, bakanlığa yeni genel müdürlükler bağlandığını bildirdi. Şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydeden Kurum, şunları söyledi:
"İzmir çok değerli bir şehir. Gayrimenküldeki fiyat artışına baktığımızda şu an Türkiye'deki enflasyonun üstünde bir artış var. 2.5 milyon binanın yüzde 65'i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması bozuk. Biz belediyeler ve teşkilatlarla inşallah el birliğiyle bu oranları aşağı çekeceğiz. Bu bizim büyük bir problemimiz. İzmir'i bir turizm ve sanayi şehri olarak hak ettiği noktaya getirmek için elimizden gelen yapacağız. "
DENİZ ULAŞIMINA YATIRIM
100 günlük program hazırlayıp şehirlerdeki sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurum, şehirlerin dönüşümü noktasında ciddi kararlar aldıklarını belirtti. İzmir'deki imar barışı başvurusunun 275 bin olduğunu anlatan Kurum, bunun Türkiye'deki toplam başvurunun yüzde 10'una tekabül ettiğini dile getirdi. Bu rakamların kentte yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm için alanları ziyaret edecek ve hızlı kararlar alacağız. Şehirlere değer katacak projeler için karar alacağız. İzmir bir deniz şehri. Deniz ulaşımını hızlandırmak için yapılması gerekenleri yapacağız. Bugün katı atık tesisi sorununu görüştük. Tesisin yapımını hızlandıracağız. Bu tesisi inşa etmemiz gerekiyor. 21'inci yüzyılda bu sorunu çözmek gerek" diye konuştu.
İzmir'de millet bahçesi için yer araştırması yapacaklarını aktaran Bakan Murat Kurum, vatandaşların nefes alıp gezeceği, herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar üreterek kenti şaha kaldıracaklarını söyledi. İzmir'in kaynaklarının yeterli olduğunu vurgulayan Kurum, istihdam noktasında ülkeye büyük katma değer sağlanabileceğini ifade etti.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)

PARTNERHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesiHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesi
GÜNCELLEME - Tıra çarpan otomobildeki 2 asker hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Tıra çarpan otomobildeki 2 asker hayatını kaybetti
81 ildeki 'Açık Kapı' birimleri, vatandaşların taleplerini karşılıyor81 ildeki 'Açık Kapı' birimleri, vatandaşların taleplerini karşılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.