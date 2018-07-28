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Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 21:27 | Son Güncelleme

EGE ÜNİVERSİTESİ VE KARABAĞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI ZİYARET ETTİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

EGE ÜNİVERSİTESİ VE KARABAĞLAR KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINI ZİYARET ETTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret ederek kampüsteki binalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Rektör Budak, Bakan Kurum'a merkez kampüsteki binaların bulunduğu maket üzerinde projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra rektör Necdet Budak eşliğinde kampüs içerisinde yeni yapılan merkez ameliyathane binasını gezdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İNCELEME

Bakan Murat Kurum daha sonra Karabağlar kentsel dönüşüm alanına bir ziyarette bulundu. Kurum'a AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız da eşlik etti. İnşaatı devam eden konutları gezen Kurum yetkililerden proje hakkında bilgi aldı. Kurum örnek daireleri gezdikten sonra havayoluyla kentten ayrılmak üzere hareket etti.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
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