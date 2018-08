Bakan Kurum: Ordu'da bakanlık olarak üstümüze düşeni yerine getireceğiz- Yeniden

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz" diye konuştu.

‘SİZİN ÖNGÖREMEDİĞİNİZ BİR OLAY Kİ İSMİ AFET OLUYOR’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu’daki sel felaketinde tetikleyici nedenler olup olmadığına dair iddiaların anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Afet deyince neticede bu doğal bir olay. Sizin öngöremediğiniz bir olay ki ismi afet oluyor. Tabii ki şehirdeki alt yapı bu afetin şehre olan etkisini değiştirebilir. Ama şehirde mevcutta zaten o manada her türlü alt yapı, proje hem bizim bakanlığımız birimlerince hem belediyelerce hem valiliklerde yapılıyor. Kaçak yapılaşmadan kaynaklı problemler hemen hemen her yerde var. Buna ilişkin imar barışı yasası çıkarıyorsunuz. Hazine arazisine kaçak yapıyı gidip yıkayım yapamıyorsunuz. Bu da bir gerçek yani ülkenin gerçekleri. Üst ölçekte yapılması gerekenleri inşallah süreç içinde yapıyorsunuz. Neticede bu yağışların olmasının nedeni iklim değişikliği sebebiyle. Bu beklenen birşey değil. Buna ilişkin stratejik eylem planı hazırlamak zorundayız. Alt yapıyı güçlendirmek zorundayız. Bu eylem planıyla bunlar açıklanacak. Ancak bugüne kadar böyle bir durum yoktu. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman Avrupa, Amerika, Fransa’da böyle bir hazırlık var mı? Bakıyorsunuz en gelişmiş ülke dediğiniz Amerika’da her yer seller içerisinde şehirleri basıyor insanlar mahsur kalıyor. Bu bir felaket, bir afet. Ama buna ilişkin devlet, bir eylem planı hazırlamamız gerekiyor bunu da hazırlayacağız. Şu an buradaki alt yapı yetersizliği şehrin yetersizliğinden kaynaklı bir sorun değil. Dolayısıyla bizim buna ilişkin çalışmamızı yaptığımızda bu hasarların en aza indirilmesi noktasında eylem planı hazırlasanız da şehrin alt yapısını buna göre de hazırlasanız bu bir afetse eğer şehir bundan etkilenir. Önemli olan en az etkilenmesi. Japonya’da deprem oluyor binalar en az hasarı alıyor. Bizim de bunu sağlıyor olmamız lazım. İnşallah bunu sağlıyor olacağız."

‘MİLLET BAHÇELERİ İLE KİŞİ BAŞINA YEŞİL ALAN MİKTARI ARTIYOR'

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bakanlıklarının yapacağı icraatları anlattı. Murat Kurum, icraat programında bakanlığın yapacağı 39 eylemin bulunduğunu belirterek bunlardan ilkinin Kanal İstanbul Projesi olduğunu söyledi. Kanal İstanbul'u 'Asrın projesi' olarak nitelendiren Murat Kurum, şöyle konuştu:

"İkinci eylemimiz millet bahçeleri. 18 ilde 33 millet bahçesi yapacağız. 100 gün içinde 5 millet bahçesini açıyor olacağız. Şehir merkezinde stadyumların dönüşümü yapılarak millet bahçeleri projelerine başlıyor olacağız. 21 milyon metrekare millet bahçesi yapılıyor. Bu sayede kişi başına yeşil alan miktarı yüzde 10 artıyor. Gelişmiş ülkelerdeki orana baktığınızda kişi başına yeşil alan 3 ile başlıyor 15-20’ye kadar çıkıyor. Şu anda İstanbul’da 11'e gelecek. Londra'da bu oran 27, Tokyo'da 3 metrekare."

'ATIL HAZİNE ARAZİLERİNİ EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu söyleyen Bakan Murat Kurum, diğer icraatın kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı. Atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılacağını kaydeden Bakan Kurum, sıfır atık projesinin önemine değinerek şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Sahada yaşanan sorunları biliyoruz. Buna dönük sorunların çözümünü de Meclis'in açılmasıyla birlikte görüşmeye başlayacağız. Yerel yönetimler, şehirlerin altyapısıyla alakalı katı atıktan içme suyuna birçok proje var. Atıl durumda hazine arazileri var. Şehre, çevreye fayda sağlayacak şekilde ekonomiye kazandıracağız. Ekonomiye kazandırdığımız arsaları şehre de değer katacak şekilde projelendireceğiz. 100 gün içinde 20 ilde atıl durumdaki arsalar üzerinde yapıyor olacağız. Sıfır atık konusunda Kasım ayı sonuna kadar 750 kamu kurum binasında bu projeyi geliştireceğiz. Bakanlık bünyesinde Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nı kurduk. Tüm şehirlerimizde bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. 2023’e kadar sıfır atık sisteminin tüm Türkiye’de uygulanması planlanıyor. Pilot şehirlerimiz Ankara, Karaman, Trabzon olacak. Yeşil bayraklı okullar hedefliyoruz. Katı atık projesi devam ediyor. 20 proje tesisinin yapım ihale işlerine başlayacağız. Farklı modeller çalışıyoruz. İller Bankası'ndan destek alarak bu projeleri hayata geçiriyor olacağız."

'KAMUNUN ATIL ARAZİLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR OLACAĞIZ'

Bakan Kurum, 100 gün içinde TOKİ bünyesinde 40 bin konut, iş yeri ve hizmet binasının projelerini tamamlıyor olacaklarını bildirerek bundan 150 bin vatandaşın faydalanacağını kaydetti. Murat Kurum, şehit ve gazi ailelerinin konut sahibi olması noktasında faizsiz konut kredi verileceğini, bu şekilde 526 aileye 60 milyon TL konut kredisi kullanıyor olacaklarını ifade etti. Kurum, Emlak Bankası'nın gayrimenkul sektöründe cari açığının azaltılması noktasında önemli olacağını bildirerek şunları kaydetti:

"Emlak Bankası'nda kamunun atıl arazilerini değerlendiriyor olacağız. Bu, bizim önemsediğimiz hızlı hareket etmek istediğimiz bir alan. Bu bankayı kuruyor olacağız. Bu banka hem gayrimenkul sektöründe cari açığın azaltılması noktasında inşallah ülkemize ve sektörümüze yön verecek, kamunun atıl arazilerini burada değerlendiriyor olacağız. Hızlı bir şekilde 100 gün içinde kurulumunu yapacağız. Kamu taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrini sağlayacağız."

'HER YIL BİN ADET KÖY KONAĞI GERÇEKLEŞTİRİYOR OLACAĞIZ'

Sulak alan ve kuş cenneti Kızılırmak Deltası Projesi'nin UNESCO listesinde yer almasını istediklerini belirten Bakan Kurum, buna ilişkin çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Kurum, doğada tüketim noktasında ciddi zararları olan plastik poşetlerin çevre bilincini artırmak için ücret karşılığında alınacağını vurguladı. Bakan Kurum, bisiklet yürüyüş yoluna verdikleri önemi vurgulayarak 81 ilde çevre dostu sokakların olacağını söyledi. Bakan Kurum şöyle konuştu:

"2023'e kadar Türkiye bir bisiklet ağı olacak. Avrupa'dan bisikletiyle Türkiye’ye gelen birisi, bisiklet yolundan güvenli gezip, nereye gitmek istiyorsa oraya gitmiş olacak. 60 bin metrekarede gürültü bariyeri şehre, insana zarar veremeyen bariyerler yapıyor olacağız. 81 ilde çevre dostu sokaklarımız olacak. Hazineye ait tarım arazileri. Bu arazileri doğrudan kiralama veya satış noktasında 218 bin vatandaşımızın ilgilendiği bir proje olacak. Bunların hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması, vatandaşların köyden şehre göçünü engelleyecek. Şehirdeki yaşama da zarar vermeyecek. Köylerimizin, ilçelerimizin kalkınması noktasında önemsediğimiz proje. Köy konakları yapmayı düşünüyoruz. Bölgenin yerel mimarisine uygun projelerle gerçekleştireceğiz. Safranbolu'da yapılacaksa evler Safranbolu evleri niteliğinde, Diyarbakır'da yapılacaksa taş ev, Karadeniz'de ise ahşap evlerden köy konakları yapacağız. Burada birleşecek, bütünleşecek. Her yıl bin adet köy konağı gerçekleştiriyor olacağız."

‘HER ÖNÜNE GELEN AVM YAPAMAYACAK’

Bakan Murat Kurum, mülkiyetten kaynaklanan haklara ilişkin yapılacak çalışmalara yönelik ise, "Şehrin problemi var buna ilişkin. Değerlendirme neticesinde artık hak olma noktasında bir çalışma başlatacağız. Her önüne gelenin AVM, ofis yapamadığı, ihtiyacın tespit edildiği, buna göre yapıldığı, finansal yeterliliğin olup olmadığı, yapan firmanın 'şehrin buna ihtiyacı var mı' bunları bize ispat ediyor olacak ruhsat almadan önce. Üst ölçekte bunları çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Süreç içinde yapmayı arzuladığımız değişiklikler olacak" diye konuştu.

'SUR'DA 26 BİN 500 KONUT YAPILIYOR'

Şehrin içindeki atıl sanayi arazilerinin şehrin dışına taşınması için çalışmalara başlanacağını işaret eden Bakan Kurum, "6 ilde yeni sanayi projesi başlatıyor olacağız. Sur’da 26 bin 500 konut yapılıyor olup, 6 bini tamamlanmış durumda. Yıl sonuna kadar Sur'da yapılması gereken ne kadar ihale varsa yapıp, modern, insanların kültür ve tarih içinde gezeceği ilçe, alan haline getirmeyi hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz. O bölgenin mimarilerine uygun projeler olacak" dedi.

'İMAR BARIŞINA ŞU ANA KADAR 3 MİLYON 780 BİN KİŞİ MÜRACAAT ETTİ'

Bakan Kurum, imar barışı için 3 milyon 780 bin vatandaşın müracaat ettiğini belirterek şunlara dikkat çekti:

"İmar barışına 3 milyon 780 bin vatandaş müracaat etmiş. 1 milyar 350 milyon para ödemiş. 31 Ekim'e kadar başvuru var. 31 Aralık’a kadar ödeme son. Ciddi bir talep var. Yıl sonuna kadar birçok vatandaş bu projeden yararlanacak. Bir taraftan da sahada ekiplerimiz tespitlerini yapıyorlar. Bu yeni bina yapma kanunu değil, imar barışı."

'İMAR BARIŞINDAN BEKLENTİMİZ 40-50 MİLYAR SEVİYESİNDE'

Bakan Murat Kurum, "İmar barışı rakamları tatmin edici mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"İmar barışından beklentimiz 40-50 milyar seviyesinde. Açıkçası parasal beklentiden çok yaklaşık 13 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Kaçak bina üzerinde yaşamalarını ilgilendiriyor. Öncelikle bu sorunu çözüyor olacağız. Bizim buradan bir gelir elde ediyor olmamız da önemli. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteğinde indirime gitti. 1,33'e düşürüldü. Vatandaşa destek olma noktasında faiz desteği yapıldı. Yüzde 80 civarında faydalanacağını düşünüyorum. Son imar barışı. Bir daha af çıkmaması noktasında biz şehirlerde bu çalışmaları başlatıyor olacağız."

'MALININ İKİ KATINI VERMEK GİBİ DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Kurum, "İstanbul'la ilgili deprem konusundaki tespitleriniz nelerdir?" sorusuna karşın şunları söyledi:

"İstinat duvarlarıyla alakalı bakanlığımız bünyesinde çalışmaları başlattık. Mevcuttaki istinat duvarlarına ilişkin sahada belediyelerimizle birlikte tespitlerimizi hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yıkılması, yenilenmesi gereken istinat duvarları tedbirlerini başlattık. Kentsel dönüşüm gerçekten ciddi bir problem. Depremleri hatırladığımızda içimizin acıdığı ülkemizin önemli bir gerçeği. Sahada uygulamalar yaptık. O manada geçmişe nazaran iyileşme var. Bunu artırmamız gerekiyor. Kentsel dönüşümde halkımızı da bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ancak yenilemekten mevcut dairesini iki katını alma anlayışı içinde olan anlayış var. Riskli binalarda yaşayan vatandaşın canını, malını korumak devletin göreviyse bunu yapacağız. Malının iki katını vermek gibi durum söz konusu değil."

'KANAL İSTANBUL, YATIRIMCILARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ BİR PROJE'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Faiz ve dolar artırımı Kanal İstanbul Projesi için olumsuzluk yaratıyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kanal İstanbul’la ilgili dövizin artışı veya faizin hareketliliği yatırımı etkilemiyor demek doğru değil. Ama bu proje çok önemli. Yerli, yurt dışındaki yatırımcıların ilgi gösterdiği bir proje. Başarılı olacağını düşünüyorum. Faiz desteği konusunda kamu kaynağını kullanmak gibi hedefimiz yok. Yurt dışındaki yatırımcılarımız ilgili buna. Yerlilerden de ilgili olanlar var. Bugünden yarına bitecek bir proje değil. Bir süreci olacak. Ben hiçbir sorun ile karşılaşmayacağız diye düşünüyorum."