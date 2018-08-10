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Bakan Kurum, Ordu'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyetle selden zarar gören bölgeleri inceledi - Kurum: - "Sahada, dere güzergahında kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi, imarsız, kaçak yapılar varsa eğer il müdürlüğümüz bünyesinde, Valimiz koordinasyonunda bunların da yıkımını yapacağız" - "İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu, problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşam kalitelerine kavuşturacağız"

ORDU (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşanan sel felaketine ilişkin, "Sahada, dere güzergahında kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi, imarsız, kaçak yapılar varsa eğer il müdürlüğümüz bünyesinde, Valimiz koordinasyonunda bunların da yıkımını yapacağız." dedi.

Kurum, beraberindeki heyetle sel felaketinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ünye ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, daha sonra İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle zarar gören yol ve arazileri gezip hasar tespitlerine ilişkin bilgi aldı.

Çaybaşı ilçe merkezinde selin yıktığı istinat duvarlarının olduğu bölgede de inceleme yapan Kurum, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sel sırasında çekilen görüntüleri izledi, sorunları dinledi.

Ünye'de selden dolayı büyük hasar meydana gelen bir tekstil fabrikasında ve derenin taşması sonucu yıkılan bir köprüde de inceleme yapan Kurum, vatandaşların şikayetlerini dinleyerek yetkililere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Kurum, sel nedeniyle oluşan hasara ilişkin tespitleri yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirterek, özellikle Çaybaşı ilçesinde metrekareye 235 kilogram yağmur düştüğüne dikkati çekti.

Afetlere ilişkin alınması gereken tedbirler kapsamında öncelikle hasar tespitlerinin hızlı bir biçimde yapılması gerektiğini vurgulayan Kurum, "İllerden ilave arkadaşlarımızı da çağırdık, bütün ekibimiz sahada, Valilik koordinasyonunda inşallah hasar tespitlerimizi bir hafta içerisinde tamamlayacağız. Belediyemizin, Valiliğimizin, Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerin de sahada uygulamaları yapması adına gerekli bütçe ve ödeneği devletimiz olarak İller Bankası üzerinden sağlayacağız. İnşallah bu yaz mevsiminde 1,5-2 ay içerisinde gerekli inşa faaliyetlerinin hepsini de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra yapılacaklara ilişkin de bilgi veren Kurum, "Sahada, dere güzergahında kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi yapıp imarsız, kaçak yapılar varsa eğer il müdürlüğümüz bünyesinde, Valimiz koordinasyonunda bunların da yıkımını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, iklim değişikliğine karşı stratejik eylem planı hazırlanmasının zorunlu olduğunu, bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin belediyelerle iş birliği içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Sel felaketinden dolayı Ordu'ya ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kurum, "İnşallah biz devletimiz olarak sahadaki sorunu, problemi en yakın zamanda çözüp insanları daha önceki yaşam kalitelerine kavuşturacağız. İnşallah ileriki süreçte de böyle bir afetten nasıl daha az etkileniriz, bunun da çalışmalarını yapıyor olacağız." dedi.

Ziyaretlerde Kurum'a Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz da eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ordu sel

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