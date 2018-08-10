Bakan Kurum, Ordu'da incelemelerde bulundu

ORDU (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşanan sel felaketine ilişkin, "Sahada, dere güzergahında kaçak yapılaşmalara ilişkin tespitlerimizi, imarsız, kaçak yapılar varsa eğer il müdürlüğümüz bünyesinde, Valimiz koordinasyonunda bunların da yıkımını yapacağız." dedi.

Kurum, beraberindeki heyetle sel felaketinde zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ünye ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Samsun istikametlerine geçişi sağlayan ve sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, daha sonra İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle zarar gören yol ve arazileri gezip hasar tespitlerine ilişkin bilgi aldı.

Çaybaşı ilçe merkezinde selin yıktığı istinat duvarlarının olduğu bölgede de inceleme yapan Kurum, burada vatandaşlarla bir araya gelerek sel sırasında çekilen görüntüleri izledi, sorunları dinledi.

Ünye'de selden dolayı büyük hasar meydana gelen bir tekstil fabrikasında ve derenin taşması sonucu yıkılan bir köprüde de inceleme yapan Kurum, vatandaşların şikayetlerini dinleyerek yetkililere sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.