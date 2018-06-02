Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da "Bu iktidarın çok önem verdiği projeler şehir hastaneleri. 50 dakikalık mesafeye şehir hastaneleri kurmuşlar.Çok büyük kompleksler. İçeride yürürken kayboluyorsun." şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu haberde Mersin'deki şehir hastanesinin şehrin dışında olduğu ve hastaların 3 araç değiştirerek hastaneye ulaşabildiği iddiaları yer alıyordu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Fatih Portakal birbirine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleriyle ilgili FOX Ana Haber'de yayınlanan haber tartışma konusu oldu.

BAKAN ELVAN: AÇSIN DAVASINI

Bir televizyon kanalında çıkan haberlerde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili iddialarda bulunulduğu ve haber bültenini sunan spikerin de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açacağını belirttiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Elvan, "Memnun oldum. Açsın davasını, inşallah davada görüşeceğiz." dedi.

'5 YILDIZLI OTEL STANDARTINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de çığır açacak bir proje olarak hayata geçirilen şehir hastanelerinin ilklerinden birinin Mersin'de açıldığını anımsatan Elvan, hastanede 5 yıldızlı otel standardından daha yüksek kalitede hizmet verildiğinin altını çizdi.

Elvan, açılışın ardından geçen 15 ayda hastanede yaklaşık 3,5 milyon insana hizmet verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 120 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bu hastanede her ay hastalarla memnuniyet anketi yapılıyor.

Ayakta tedavide memnuniyet oranı yüzde 95,5, yatan hastalarda yüzde 98, acile gelen hastalarda memnuniyet oranı yüzde 96. Böyle bir oranı dünyanın hangi ülkesinde hangi hastanesinde görürsünüz. Bana bir tane ülke, bir tane hastane gösterin. Bu kadar başarılı, bu kadar vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu bir hastane üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Hastaneyi, şehir hastanelerini kötü göstermeye yönelik bir program yapıldığını görüyoruz."

