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Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Ünlü haber spikeri Fatih Portakal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan arasındaki 'şehir hastaneleri' tartışmasında son cevap bakandan geldi. Elvan, katıldığı televizyon programında, Portakal'ın sözleri hatırlatılınca "Önemsemiyorum. Memnun oldum, açsın davasını" diye konuştu. Portakal, şehir hastaneleri ile ilgili haberi için "Birileri bunlara yaptırıyor" diyen bakana "İspatlarsa istifa ederim. Bilgileri paylaşmazsa dava açacağız" cevabını vermişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Fatih Portakal birbirine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak nitelendirdiği şehir hastaneleriyle ilgili FOX Ana Haber'de yayınlanan haber tartışma konusu oldu.

Söz konusu haberde Mersin'deki şehir hastanesinin şehrin dışında olduğu ve hastaların 3 araç değiştirerek hastaneye ulaşabildiği iddiaları yer alıyordu.

ŞEHİR HASTANELERİNİ ELEŞTİRDİ, TARTIŞMA BAŞLADI

Konuyla ilgili eleştirilerini dile getiren FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da "Bu iktidarın çok önem verdiği projeler şehir hastaneleri. 50 dakikalık mesafeye şehir hastaneleri kurmuşlar.Çok büyük kompleksler. İçeride yürürken kayboluyorsun." şeklinde konuşmuştu.

'BİRİLERİ YAPTIRIYOR'

Yayınlanan haberle ilgili Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın "Mersin şehir hastanesi haberini birileri bunlara yaptırıyor.

Bana da gelen bilgiler var" ifadelerine tepki gösteren Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ELVAN: AÇSIN DAVASINI

Bir televizyon kanalında çıkan haberlerde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili iddialarda bulunulduğu ve haber bültenini sunan spikerin de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açacağını belirttiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Elvan, "Memnun oldum. Açsın davasını, inşallah davada görüşeceğiz." dedi.

'5 YILDIZLI OTEL STANDARTINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'de çığır açacak bir proje olarak hayata geçirilen şehir hastanelerinin ilklerinden birinin Mersin'de açıldığını anımsatan Elvan, hastanede 5 yıldızlı otel standardından daha yüksek kalitede hizmet verildiğinin altını çizdi.

Elvan, açılışın ardından geçen 15 ayda hastanede yaklaşık 3,5 milyon insana hizmet verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 120 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bu hastanede her ay hastalarla memnuniyet anketi yapılıyor.

Ayakta tedavide memnuniyet oranı yüzde 95,5, yatan hastalarda yüzde 98, acile gelen hastalarda memnuniyet oranı yüzde 96. Böyle bir oranı dünyanın hangi ülkesinde hangi hastanesinde görürsünüz. Bana bir tane ülke, bir tane hastane gösterin. Bu kadar başarılı, bu kadar vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu bir hastane üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını görüyoruz.

Hastaneyi, şehir hastanelerini kötü göstermeye yönelik bir program yapıldığını görüyoruz."

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fatih portakal Lütfi Elvan mersin şehir hastanesi Şehir Hastaneleri

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
valla bakan; halkta sizi önemsemiyor, adam yerine koymuyor.
BAKAN OLMUŞSUN AMA ADAM OLAMAMIŞSIN
biz umursuyoruz önemli olan da bu
abd nin israilini kasasındaki portakallardan birisi bunu bilmeyen varmı
@cabac1 Kardeş fatih portakalın haber bültenlerini hiç izlemiyorsun anlaşılan... ABD ve İsraili en ağır sözlerle eleştirir bu adam...
Ankara /keçiören de de yapılıyor şehir hastanesi şehrin ortası olsa ne olur trafiğini düşünemiyorum m şu saatten sonra ya dağ başı yaparlar yada sehrin orta yerine ayar yo :)
@deniz_o6 sende baytara gidersin bundan sonra
BİR İNSAN PKKLI HAİNSE ODA PORTAKALDIR.AMA MERAK ETMESİN O BESLEDİĞİ PKK ONU MİKSERDE ÇEKİP İÇECEKTİR
Yeter artık ne kadar seviyesiz ülke yönetiyorsunuz size oy veren kitle zaten ruhunu teslim etmiş robot gibi.
İnşallah Mezitli de karşılaşırız senle Lütfi Elvan o suratına tüküreyim de rahatlayayım
neden önemsesin ki, ortada hukuk yok, adalet akp nin elinde, dava açsan ne olacak, hukuka talimat saraydan gittiği sürece düzelmez
Eleştirilen şeye bakın hastane yapılmış ultra lüks devlet imkan sağlamış bizler nankörlük peşindeyiz bu olay parti olayı olmaktan çıktı artık bana göre devlet düşmanlığı belediye ile dolmuşçular arasında ki para sorunu yüzünden hastane eleştiriliyor çok tuhaf bir milletiz
portakal yalan haber yapmayi ne zaman birakican bu halk sana TAMAM dedi hadi isfifayaa
kiskanc se.........ler adamlar yaparlar elestirirsiniz yapmazlar elestirirsiniz sizler hasta olunca sakin o hastanelere gitmeyin amerikanin usagi
Mersin örnek, tanıyan sorsun tanıdıklarına memnunlarmı diye arabası olan maddi durumu iyi olan için iyi ama olmayan için rezalet bakanda çıkmış araştımrdan sormadan kontrol etmeden saldırıyor liyakatle gelen bakan önce haberi araştırır sorar doğruysa gider haber için tşk. eder düzenlemeleri yapar ve yeniden bu düzeltildiğine dair haber yapılmasını ister ki karşılığını fazlasıylas alır oy olarak ama siyasi iktidarın başındaki belli asarım keserim yalancılar fetöcüler teröristler diyor her eleştiriye.. umarın son dönem olur
açsın davası savcı zaten bizim ahaha... bu bakanın tartışma tarzı benim 10 yaşındaki kardeşim ile eşdeğer
Allah seni ve arkandaki şer güçleri kahretsin fox tv.düşününki bir zihniyet hastaneler çok büyük diye şikayet ediyor.üstelik röportaj yaptıkları paralı adamları daha sonra hatasını itiraf ediyor ve herşey ortaya çıkıyor.bizim sözde muhalif seçmen koyunlarda atlıyor sorgulamadan
davayi acsan ne yaza mahkemeler savcilar hakimler tapulu malimiz cok ta fifi demis sayin bakan.
Bazıları her daim iyinin ve hizmetin muhalifidir... Sözüm sana değil portakal. Hastaneye, yapıl otoyollarına, hava alanlarına, boğaz köprüsüne, santrallere yani ülkenin kalkınması için gereken her güzelliğe karşı çıkanlara...
Ya adam halen yalan konuşuyor bu kadar olur. çıkmış yandaş medyaya sallıyor. akşam atv haberde ayağı kırılan genci çıkarmış o da diyorki fox yalan söylüyor fox haberde yayınladılar genç resmen ağlıyor. Bu kadar karaktersiz insanların olduğu bir ülke kalkınamaz. Lafının arkasında olacaksın hemen yalan iftira.
Yemedi ellam
nerede yalan,iftira,3kağıt orada akp
Ne o chpkk trolleri dün sesiniz çıkmıyodu..!
Yapılan hizmeti fayda ve gelişmişlik yönünden değilde,ebatlara takılı kalarak eleştiren bir zihniyetin çürümüş ifadeleri bu toplum nezdinde yok hükmündedir,bakanda '' önemsemiyorum ''diyerek gereken cevabı vermiştir.
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