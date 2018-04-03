Bakan Mehmet Özhaseki Kütahya’ya geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Atıksu Arıtma Tesisi’nin açılışını yapmak üzere yarın Kütahya’ya geleceği bildirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, 18 milyon Euro’luk dev yatırım Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete açmak üzere 4 Nisan Çarşamba günü Kütahya’ya gelecektir. Yüzde 91’i hibe, yüzde 9’u özkaynak olan dev tesislerimiz Kütahya’mıza hayırlı olsun” dedi. (EFE)