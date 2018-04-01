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Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Bakırköy 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Albayrak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 15 Temmuz ile birlikte başka bir döneme girdiğini söyledi.

Yerli kömür üretiminde yeni hedefler koyduklarını ve 2019'da yerli kömür üretimini 100 milyon tonun üzerine çıkaracaklarını ifade eden Albayrak, 2020'lerin Türkiye'sinde bu rakamın 200 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti.

Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yerli kömürle ilgili söylemlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi: "Yerli ve milli kaynak diyorsunuz, adam Zonguldak'a gidiyor, ortalığı ayağa kaldırıyor. Eskişehir'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında yerli kömürle ilgili eylemlerde teşkilatlarıyla birlikte ayağa kaldırıyor. Bu ne yaman çelişkidir, bu ne akıl tutulmasıdır? Akıl mı var, yok mu artık onu siz sahada görüyorsunuz. Türkiye'de yerli kömür üretimiyle hem dışa bağımlılık, hem cari açık, hem dövizin ülke dışına çıkmaması için bütün bu alanlarda adım atacağız diyoruz. Samimiyetsiz, yalan siyaseti, insanları kandırmaya yönelik siyasetin karşılığını yine seçimde alacaklar. Biz bunları görüp anlatacağız."

PUTİN'İN DE KATILIMIYLA SALI GÜNÜ TEMEL ATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz" dedi.

Türkiye'nin tüm bunlara rağmen emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davayı yüklenerek yola çıktığında 10,8 milyon kişinin teveccühünü kazanarak oyunu aldığını ve bugün gelinen noktada 25-26 milyon kişinin desteğiyle AK Parti'nin ilerlediğini dile getirdi.

Albayrak, AK Parti'nin kaderinin bu ülkenin kaderi olduğuna dikkati çekerek, "AK Parti olarak biz 'Bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderidir' şuuruyla bu ülkeye her zamankinden daha çok sahip çıkmak için daha çok çalışmak zorundayız. Cumhuriyete de biz sahip çıktık, çıkacağız. Ülkeye de demokrasiye de böyle bakacağız." ifadelerini kullandı.

Birilerinin böyle bir derdinin olmadığını dile getirerek, "Görüyorsunuz Afrin'i. Yedi düvele savaş veriyoruz. Adamlar terör örgütünün ocağına ne taşıyor? Görüyorsunuz değil mi? Bu artık yerli ve milli olanlarla gayri milli olanların mücadelesidir. Çok net. Bunu görmemiz lazım. AK Parti, Türkiye mozaiğidir, Türkiye'nin merkez partisidir. Tek milletin, bayrağın, vatanın ve devletin kucaklaştığı partidir. Gördük, evvelki gün yüzde 7,4 büyüme ile dünya rekoru, ihracat rakamları 160 milyar doları buldu, rekor. 'Savaş, kriz, kıyamet' diyorlar ama Allah'ın izniyle bu yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağımız altın bir yıl olacak inşallah." diyerek konuşmasını tamamlandı.

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Rusya Berat Albayrak Türkiye Akkuyu müjde

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