Bakan Osman Aşkın Bak, Akhisarspor'u kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olan Akhisarspor Kulübünü kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında mücadele eden Teleset Mobilya Akhisarspor ve Fenerbahçe takımı oyuncularını gösterdikleri başarılı performanstan dolayı kutluyorum. Mücadelenin sonunda kupanın sahibi olan Teleset Mobilya Akhisarspor oyuncuları, teknik ekibi ve camiayı tebrik ediyorum."

