Bakan Osman Aşkın Bak’tan Ereğli Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kdz.Ereğli Belediyesini ziyaret etti. Başkan Hüseyin Uysal’ın ‘Gençlik ve Spor yatırımları’ için düşündüğü Delihakkı’daki arsada ve Beyçayırı stadında incelemelerde bulunan Bakan Bak, Kdz.Ereğli’ye stad kazandırılması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kdz.Ereğli Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve temasları için Zonguldak’a gelen Bakan Bak, Ereğli ziyaretinde, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın ‘gençlik ve spor yatırımları’ için düşündüğü Delihakkı bölgesindeki belediye arsasında incelemelerde bulundu.

Bakan Bak ardından Beyçayırı stadında yaptığı incelemelerin ardından beraberinde Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, İl Başkanı Zeki Tosun, Kdz.Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, diğer protokol üyeleri ve partililer ile birlikte Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ı belediye başkanlığında ziyaret etti.

Başkan Hüseyin Uysal, Bakan Bak’a ziyaretleri için teşekkür ederek Kdz.Ereğli’ye özgü çeşitli ürünlerden oluşan hediyelerden takdim etti.

“KDZ.EREĞLİ’NİN STADA İHTİYACI VAR”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha önce bulunduğu görevler sırasında bir çok defa Kdz.Ereğli’ye geldiğini belirterek; “Kdz.Ereğli’nin ihtiyaçlarını biliyorum. Buranın bir stada ihtiyacı var. Sağolsun Belediye Başkanımız gençlik ve spor yatırımları için bir arsa gösterdiler. Bu arsayı değerlendireceğiz. Kdz.Ereğli’nin bir stada kavuşması için gerekenler yapılacak” dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’da, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür ederek, çeşitli hizmetler için devlete arsa konusunda her zaman yardımcı olduğunu söyledi.

Bakan Bak, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından çeşitli inceleme ve temaslarına devam etti.